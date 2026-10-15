Los videos y fotos más impactantes de los incidentes frente al Congreso

Las inmediaciones del Congreso fueron escenario de un fuerte enfrentamiento entre la Policía y un grupo de manifestantes mientras se desarrollaba la Quinta Marcha Federal Universitaria.

El punto más álgido del conflicto se registró minutos antes de las 16, momento en que estaba pactado el inicio del acto central de la movilización, cuando protestantes encapuchados empezaron a lanzar piedras y elementos contundentes a los efectivos que se hallaban detrás del vallado.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y con chorros de agua arrojados desde los camiones hidrantes. Sin embargo, los manifestantes radicalizados no se detuvieron y continuaron con la disputa, destrozando las veredas para armarse de nuevos objetos para tirar.

Represión durante la Quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso Santiago Filipuzzi

Los gases que lanzaron las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, edificio situado a una cuadra del Congreso. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y se vieron notablemente afectados, al punto que la primera se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.

“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras los incidentes.

Debido a los incidentes, y a la intensa lluvia, el acto central se adelantó y antes de las 17 se cerró con la lectura de un documento, con críticas al Gobierno y en reclamo del cumplimiento del financiamiento universitario.

Los videos y fotos más impactantes

Manifestantes encapuchados lanzaron piedras a la Policía Fabián Marelli

Incidentes durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso

Manifestantes fueron con máscaras para protegerse de los gases Fabián Marelli

Los manifestantes se protegían con pancartas de los chorros de agua y los gases Santiago Filipuzzi

Incidentes durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso

La Policía respondió con gases a los protestantes más radicalizados Santiago Filipuzzi

Enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes Hernán Zenteno

Gendarmería sostiene el vallado Hernán Zenteno

Uno de los policías lanza gas pimienta a los manifestantes Hernán Zenteno

Prefectura lanza gases lacrimógenos Hernán Zenteno

Marcha 1

Represión en la marcha Hernán Zenteno

El gas pimienta ingresó al anexo de la Cámara de Diputados

La Policía lanzó agua desde un camión hidrante Hernán Zenteno