Saltar al contenido principal
LA NACION

Los videos y fotos más impactantes de los incidentes frente al Congreso

Hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes durante la Quinta Marcha Federal Universitaria

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Represión en la marcha universitaria
Represión en la marcha universitariaSantiago Filipuzzi

Las inmediaciones del Congreso fueron escenario de un fuerte enfrentamiento entre la Policía y un grupo de manifestantes mientras se desarrollaba la Quinta Marcha Federal Universitaria.

El punto más álgido del conflicto se registró minutos antes de las 16, momento en que estaba pactado el inicio del acto central de la movilización, cuando protestantes encapuchados empezaron a lanzar piedras y elementos contundentes a los efectivos que se hallaban detrás del vallado.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y con chorros de agua arrojados desde los camiones hidrantes. Sin embargo, los manifestantes radicalizados no se detuvieron y continuaron con la disputa, destrozando las veredas para armarse de nuevos objetos para tirar.

Represión durante la Quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso
Represión durante la Quinta Marcha Universitaria Federal en el CongresoSantiago Filipuzzi

Los gases que lanzaron las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, edificio situado a una cuadra del Congreso. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y se vieron notablemente afectados, al punto que la primera se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras los incidentes.

Debido a los incidentes, y a la intensa lluvia, el acto central se adelantó y antes de las 17 se cerró con la lectura de un documento, con críticas al Gobierno y en reclamo del cumplimiento del financiamiento universitario.

Los videos y fotos más impactantes

Manifestantes encapuchados lanzaron piedras a la Policía
Manifestantes encapuchados lanzaron piedras a la Policía Fabián Marelli
Incidentes durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso
Incidentes durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso
Manifestantes fueron con máscaras para protegerse de los gases
Manifestantes fueron con máscaras para protegerse de los gasesFabián Marelli
Los manifestantes se protegían con pancartas de los chorros de agua y los gases
Los manifestantes se protegían con pancartas de los chorros de agua y los gasesSantiago Filipuzzi
Incidentes durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso
Incidentes durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso
La Policía respondió con gases a los protestantes más radicalizados
La Policía respondió con gases a los protestantes más radicalizados Santiago Filipuzzi
Enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes
Enfrentamiento entre la Policía y los manifestantesHernán Zenteno
Gendarmería sostiene el vallado
Gendarmería sostiene el valladoHernán Zenteno
Uno de los policías lanza gas pimienta a los manifestantes
Uno de los policías lanza gas pimienta a los manifestantes Hernán Zenteno
Prefectura lanza gases lacrimógenos
Prefectura lanza gases lacrimógenos Hernán Zenteno
Marcha 1
Marcha 1
Represión en la marcha
Represión en la marchaHernán Zenteno
El gas pimienta ingresó al anexo de la Cámara de Diputados
El gas pimienta ingresó al anexo de la Cámara de Diputados
La Policía lanzó agua desde un camión hidrante
La Policía lanzó agua desde un camión hidranteHernán Zenteno
Un manifestante intentando tirar el vallado
Un manifestante intentando tirar el valladoHernán Zenteno
LA NACION
Conflicto universitarioMarchaPolicía Federal ArgentinaGendarmería Nacional
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado del sistema financiero argentino
    1

    Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado de dinero del sistema financiero argentino

  2. Caputo pidió recuperar las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”
    2

    Santiago Caputo dijo que la Argentina debe recuperar las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”

  3. Quiénes son y cómo piensan los principales referentes de la Iglesia argentina
    3

    Quiénes son y cómo piensan los principales referentes de la Iglesia argentina

  4. La defensa de Cristina Kirchner rechazó la reunificación de los juicios por Hotesur y Los Sauces
    4

    La defensa de Cristina Kirchner rechazó la reunificación de los juicios por los casos de Hotesur y Los Sauces: “No va a poder empezar”