Lousteau apuntó contra una obra clave que promete Jorge Macri y dijo que es inviable

A los varios focos de tensión que ya hay en la contienda porteña dentro de Juntos por el Cambio entre el alfil de Pro, Jorge Macri, y el radical Martín Lousteau, este domingo se sumó uno nuevo vinculado a una obra clave que promete el actual ministro de Gobierno de la Ciudad si es elegido: realizar el viaducto del tren Sarmiento. Esta mañana, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) consideró que esa propuesta es inviable y otra vez dejó entrever que su competidor interno no conoce la Capital. “Se ve que no ha caminado lo suficiente”, deslizó Lousteau.

En las últimas horas, Jorge Macri hizo fuerte énfasis en esta construcción como una de sus ideas más fuertes de cara a la campaña. Dijo que será “una prioridad” de su administración, si llega a Uspallata, realizar el viaducto del Sarmiento porque cada día miles de personas pierden tiempo a la espera de que se levanten las barreras.

“Recorrerá por arriba de la tierra los 11 kilómetros que abarcan ocho barrios. Liberaremos casi 35 hectáreas lineales que hoy ocupan las vías del ferrocarril para que sean aprovechadas para esparcimiento, espacio libre, comercio, ciclovía y deportes”, aseguró el precandidato de Pro sobre esta obra que, según calculó, beneficiará a 1,2 millones de personas.

Pero Lousteau arremetió contra esa intención. “Lo escuché hablar de qué es lo que hay que hacer con el Sarmiento y la verdad que es un error. Se ve que no ha caminado lo suficiente por Flores para entender que no se puede hacer eso que él pretende”, sostuvo el radical, que acotó en Radio Con Vos: “En todo caso no va a poder eliminar todas las barreras hasta Liniers, se va a quedar antes de Villa Luro el tren que él propone porque se va a cruzar en el viaducto. Lo que él propone es hacer lo que se hizo en el San Martín y el Mitre, pero ahí hay una autopista que es la Moreno”.

Al ratificar su pertenencia porteña, y en una crítica a que Macri viene desde Vicente López, Lousteau ahondó sobre esta obra en el tren que conecta el barrio porteño de Once con las ciudades bonaerenses Mercedes y Lobos: “Él quiere hacer un viaducto, pero no puede llegar hasta Liniers. Nosotros preferimos extender la trinchera, en lugar de tener una masa por el medio de Flores a la altura de dos pisos. Preferimos que vaya por abajo, como hoy hasta Caballito, y generar arriba espacios verdes. Me parece infinitamente mejor, pero lo quiero debatir. No sé si su equipo conoce en profundidad la cuestión, el nuestro hace mucho que viene trabajando en temas de transporte”.

A la espera de que Jorge Macri se decida a participar de una instancia de debate público con él para contrastar las iniciativas que cada uno tiene para la Ciudad, el precandidato a jefe de Gobierno radical volvió a pedir la remoción de la postulación de Franco Rinaldi a legislador, por la lista que apoya el dirigente de Pro dentro de Juntos por el Cambio, luego de los dichos que tuvo contra las personas homosexuales, trans y pobres, que se viralizaron esta semana.

“Son muchas declaraciones en el mismo tono. No creo en la cultura de la cancelación, puede seguir haciendo sus Twitch, su humor, pero los espacios políticos representan valores y esos no son los de Juntos por el Cambio. No solo queremos una ciudad más sensible, sino que ¿ahora hay algunos que se burlan de esas diferencias?”, se quejó Lousteau, luego de que Jorge Macri saliera a respaldar a Rinaldi, quien había dicho que todo se dio en el marco de un “sketch” que realizaba.

Por otra parte, Lousteau volvió a considerar que Jorge Macri no está habilitado a competir, dado que los últimos cinco años no tuvo residencia en la Capital, pero prefirió que eso lo defina la Justicia, ya que alegó que lo que él quiere es someterse a la voluntad popular y ganarle.

“Para mí está claro que [la Constitución porteña] se refiere a los últimos cinco años; que es si tenés conocimiento o no de la Ciudad, de lo que estuvo pasando, de las modificaciones, de los reclamos; si conocés los lugares de la Ciudad. Pero yo no soy constitucionalista, lo decidirá la Justicia. No me presto a esas prácticas, no me parecen correctas, no me gustan cuando tienen lugar. Pero después la decisión será de otro”, cerró.

