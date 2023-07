El spot de Jorge Macri en el que propone garantizar la libre circulación en la ciudad tras los reiterados cortes de calle

escuchar

En el marco del inicio de la campaña electoral rumbo a las PASO 2023 y el lanzamiento de los primeros spots de los candidatos que cuentan sus propuestas, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, propuso “garantizar” la libre circulación en la ciudad de Buenos Aires tras los reiterados cortes de calles y avenidas durante las protestas frente al Ministerio de Desarrollo Social que ocurrieron en la última semana.

Así, el precandidato a jefe de Gobierno de Pro en Juntos por el Cambio (JxC) habló sobre uno de los principales problemas que no tuvieron solución durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente de ese distrito: “Uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es el tránsito”, comenzó.

En ese sentido, explicó que más allá de los trabajos que se hicieron, el conflicto persiste sobre todo cuando hay cortes en las calles, como los de la última semana en la avenida 9 de julio. “En los últimos tiempos hemos hecho mucho para mejorarlo, pero nada de eso alcanza si después viene un grupo de piqueteros y corta tu calle o una avenida”.

Por eso, para darle una solución aseguró que priorizará la circulación en pos de las protestas: “ Voy a garantizar la libre circulación en la ciudad de Buenos Aires ”.

La propuesta de Jorge Macri para la ciudad de Buenos Aires

“Si hace falta un hidrantes se usa”

En la semana, Jorge Macri se expidió sobre el tema de los cortes de calle tras los reclamos de organizaciones sociales que amenazaron con realizar un multitudinario acampe en la avenida 9 de julio si no llegaban a un acuerdo con los funcionarios nacionales del Ministerio de Desarrollo Social. Dijo que “si hace falta un hidrante se usa” y arremetió contra los líderes de esas organizaciones que motivan la movilización en el distrito porteño: “Hay que sacarles la intermediación de los planes ”.

“Hay que tratar a los adultos como adultos”, había dicho el ministro de Gobierno porteño en diálogo con LN+. “Si sos padre de un niño tenés la responsabilidad de garantizar que esté en la escuela o en la casa porque los derechos de los niños dicen que tiene que estar aprendiendo o jugando”.

En ese sentido, fustigó contra quienes organizan las movilizaciones. Planteó que de llegar al gobierno “esto no va a pasar”. “Voy a hacer cumplir la ley. El derecho a manifestarse no supone el derecho a cortar calles”, dijo, y agregó: “Requiero dos o tres cosas antes. [Eduardo] Belliboni entra y sale del Ministerio como si fuera dueño y es el mismo tipo que moviliza la gente... Muchos de los que marchan son gente que no sabe para qué va o que tiene miedo a perder lo que tiene”.

Tras ello, insistió en que lo primordial es sacar a los chicos de los piquetes, con el objeto de poder movilizar la fuerza necesaria para mover a los manifestantes de la toma de las calles. “Necesito que no haya chicos, porque no puedo ir con la ‘Poli’ si hay chicos... Si están los pibes no puedo ir con el hidrante”.

Jorge Macri criticó los cortes de calle en la ciudad y dijo qué haría para sacarlos

Asimismo, indicó la importancia de que sea el gobierno quien otorgue las altas y bajas de los planes sociales y explicó qué hace la ciudad hoy en ese aspecto. “Cuando fuimos gobierno nacional la intermediación no la tuvieron ellos, las altas y bajas de los planes no la tenían. Hay dos modelos, el desorden y la ilegalidad y lo que nosotros planteamos”.

“En la ciudad de Buenos Aires ya les estamos sacando los planes a las familias que no cumplen con la escolaridad de los chicos. Sacamos 1300. De 10.000 que tenemos empezamos a investigar 1300 y sacamos 600 más”, sostuvo Macri.

Sin embargo, el precandidato que competirá con Martín Lousteau en la interna de Juntos por el Cambio en las PASO reconoció la actitud de manifestarse pero sin cortar las calles: “Hicimos una ensalada que es confusa. El derecho al reclamo y la marcha social la confundimos con el delito de cortar la calle. Puedes manifestarte pero sin joderle la vida a los demás”.

