Luana Volnovich volvió a cruzar a Horacio Rodríguez Larreta: “Si la obsesión hubiera sido la vacuna, nunca hubieran iniciado una campaña peligrosa”

Con la oposición y el oficialismo inmersos en un ida y vuelta de versiones por lo que ocurrió con la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer, la directora de PAMI, Luana Volnovich, apuntó hoy contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El mandatario porteño dejó entrever esta mañana que la “obsesión” de Juntos por el Cambio (JxC) no es la farmacéutica estadounidense -como dijo ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti-, sino que sostuvo: “Es importante que todos estemos obsesionados por vacunar”.

Consultada en Radio Metro sobre dicha expresión de Rodríguez Larreta, Volnovich expresó: “Si la obsesión hubiera sido la vacuna, nunca hubieran iniciado una campaña peligrosa, pasando cualquier límite ético y moral posible, usando como caballito de batalla que la vacuna era veneno”. A su vez, insistió sobre este último punto: “Es la misma oposición que decía que la vacuna Sputnik V era veneno, no nos olvidemos”.

La dirigente camporista tuvo ya reiterados cruces con el jefe de Gobierno porteño desde que comenzó la vacunación contra el coronavirus, principalmente en relación con aquellos aspectos relacionados a las inoculaciones de los adultos mayores.

“Hoy estamos en la emergencia y muy poco me interesa lo que diga un opositor desde su casa, sin ninguna responsabilidad sobre la vida de la gente. Porque yo me voy a dormir y al día siguiente tengo responsabilidad sobre la vida de la gente, en algún punto tengo que no escuchar las chicanas y vacunar”, deslizó la jefa de PAMI con respecto a otros integrantes de Juntos por el Cambio, a quienes no nombró, e indicó que la sociedad debería debatir cuál es el límite de las campañas políticas.

A pesar de admitir que la oposición fue “mucho más mesurada” el año pasado, refirió sobre ahora: “La obsesión, en este año electoral, fue apostar a una estrategia de desprestigio de todas las políticas de lo único que le importa a la gente, a mí, y a todos nosotros, que es vacunar”.

En cuanto a ello, añadió que la campaña oficial es “un éxito” y comentó: “Primero porque es veneno, después porque hubo corrupción -esa cosa ridícula que dijo una dirigente opositora- después porque no hay vacunas... Y ves que los aviones llegan a patadas llenos de vacunas, en un contexto donde conseguirlas es un problema para el mundo entero”.

La funcionaria remarcó que casi el 90% de los adultos mayores en la Argentina están inoculados y que, en la Provincia, recibieron las dosis el 100% de las residencias geriátricas; algo que, según dijo, impactó positivamente en la tasa de mortalidad y de internación. “Pierde valor la palabra de la oposición y habla mucho más de la calidad de la oposición, que de las políticas de cuidado”, cerró Volnovich.

