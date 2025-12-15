Luego de su triunfo en Chile, José Antonio Kast llegará a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

En su primera actividad internacional luego de ser electo presidente de Chile, José Antonio Kast llegará este martes a Buenos Aires, y será recibido a mediodía por el presidente Javier Milei.

Dos fuentes, una de cada país, confirmaron a LA NACION que el presidente electo de Chile eligió a la Argentina y a Milei como primeros interlocutores, luego del contundente triunfo de Kast, por casi veinte puntos, sobre la oficialista Jeannette Jara, en el balotaje de este domingo. En estas horas, ambas cancillerías acordaban los detalles de la visita, que no tendrá carácter de Estado, pero que incluirá un encuentro entre ambos presidente, en la Casa Rosada o la quinta presidencial de Olivos.

Anoche, el Presidente saludó calurosamente el triunfo de Kast, dirigente del Partido Republicano y que logró llegar al Palacio de la Moneda en su tercer intento.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile”, posteó el Presidente antes de las 20. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, completó el primer mandatario.

Si bien su candidato preferido era el libertario Johannes Kaiser, asiduo concurrente a las reuniones de la organización conservadora Cpac y que finalmente terminó en quinto lugar, Milei apoyó sin retaceos a Kast cuando se confirmó que su triunfo en primera vuelta lo posicionaba como principal candidato a suceder a Boric. “Acabo de tener una muy buena conversación con el presidente de Argentina, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, publicó en sus redes sociales Kast, líder del Partido Republicano, horas después de la primera vuelta electoral.

Más allá de la evidente sintonía entre ambos, Kast marcó diferencias con Milei en medio de la campaña electoral que lo llevara a la Presidencia, que asumirá el 11 de marzo próximo.

“Nosotros tenemos una gran diferencia en Argentina, tenemos un Banco Central independiente, tenemos ciertas instituciones que están bastante más sanas, un Poder Judicial que ha sufrido algunas crisis, pero que da bastante garantía, una Fiscalía Nacional de Persecución del Delito que también da garantías, tenemos una institucionalidad más sólida de lo que han podido vivir en Argentina”, dijo Kast en una entrevista con LA NACION, en septiembre pasado. En la misma entrevista, el ya presidente electo afirmó: “respetamos a la prensa y creemos en los acuerdos políticos para gobernar”.

Según el sitio web chileno ADN, uno de los primeros en dar cuenta del viaje del presidente electo, Kast ya comenzó a delinear su agenda económica, una estrategia de “shock” similar al ajuste puesto en marcha por Milei desde que llegara a la Casa Rosada. La publicación también afirma que Kast se reuniría con el economista chileno José Luis Daza, secretario de Política Económica y miembro del equipo que comanda el ministro Luis “Toto” Caputo.