Nuevos documentos ratifican vínculos de la quinta de Villa Rosa con la AFA y Santiago del Estero

El juez federal Daniel Rafecas recibió nueva documentación en la causa que investiga si el presidente de la AFA, Claudio Tapia, o su tesorero, Pablo Toviggino, son los dueños en las sombras de una fastuosa quinta en Villa Rosa, Pilar. Las nuevas pruebas refuerzan la sospecha de que el predio está ligado a la AFA y a Santiago del Estero, donde Toviggino tiene mucha influencia.

Se suma a otros elementos, como los que encontró la Justicia en la quinta, que dio a conocer LA NACION el fin de semana, que vinculan directamente al lugar con el tesorero de la AFA. Se trata de un bolso grabado con el nombre de Toviggino y una placa que dice: “El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”.

Fuentes judiciales relataron que Rafecas recibió ahora de ARCA el perfil fiscal de la firma Malte SRL, que aparecía en los papeles como propietaria de la quinta, y que esa nueva documentación confirma que la firma pertenece a Mauro Javier Paz (95%) y de Orlando Martín López (5%). Paz es titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, dentro de la estructura organizativa de la AFA.

Bolso encontrado en la quinta de Villa Rosa, Pilar

Tanto la firma, como sus dos socios, tienen domicilio en Santiago del Estero, ratificaron las fuentes. La firma está dedicada a “servicios de transporte” y una de sus cuentas corrientes tienen como cotitular a María Florencia Sartirana, una ejecutiva que se desempeñó formalmente en la Secretaría de Finanzas de la AFA al menos hasta 2022.

Antes, en junio de 2024, dicha Malte SRL era propiedad de So Ma SRL, y en 2022, de Juan Pablo Beacon y de Carlos Bruno Seguel, según quedó ratificado con la información oficial que está incorporada al expediente.

Beacon es líder de la Federación Patagónica de Fútbol, exdirector general ejecutivo de la AFA y expresidente ejecutivo del Consejo Federal.

Fuentes judiciales informaron además que Rafecas recibió la ampliación de denuncia formulada por legisladores de la Coalición Cívica, que pidieron avanzar con la investigación respecto de Toviggino.

Esta causa, que es por el presunto delito de lavado de dinero, pasa a tramitar ahora en el juzgado penal económico 10, que el juez Marcelo Aguinsky tiene a su cargo como subrogante.