El Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes en la movilización de la CGT contra la reforma laboral

Ya con su antecesora Patricia Bullrich dando la batalla por la reforma laboral desde el Senado, la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afrontará el jueves el primer desafío directo por el control de la calle, planteado por la CGT y las demás centrales sindicales, que se movilizarán hasta la Plaza de Mayo en oposición directa al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Frente a este panorama, cerca del presidente Javier Milei y también desde el edificio de la calle Gelly y Obes, confirmaron que el Gobierno implementará el protocolo antipiquetes para evitar cortes de calle durante la manifestación, a la que se sumarán también agrupaciones de izquierda, que prevén marchas desde el Obelisco para converger en la Plaza de Mayo.

“No cambia nada, se aplicará el protocolo”, afirmaron desde el Ministerio de Seguridad. Y recordaron que Monteoliva fue quien se encargó hasta ahora de aplicar efectivamente el protocolo, desde su rol secretaria de Seguridad. “Es parte del folklore, ya sabemos lo que van a hacer, no hay que preocuparse”, contestó otra alta fuente oficial, en referencia al sindicalismo y a modo de resumen del espíritu que prima por estas horas en el Poder Ejecutivo.

La idea es, sin provocar ni “picantear” al sindicalismo en la previa, mostrar una actitud de firmeza ante el reclamo de las centrales obreras, y seguir adelante con el proyecto de “modernización” laboral, firmado por el Presidente en la mañana del jueves, en Aeroparque y a su regreso de Oslo, e ingresado ese mismo día en la Cámara alta. “Por la vereda estará todo bien”, ironizó otro funcionario de cara a la manifestación cegetista.

Desde Balcarce 50 recordaron que el protocolo antipiquetes puesto en marcha por Bullrich “se aplica cada miércoles” frente al Congreso, en las marchas de los jubilados, a las que suelen sumarse agrupaciones políticas, sociales y sindicales. En una de ellas, el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad por las fuerzas de seguridad.

“Hablaron de movilización, con gente que se mueve de un punto a otro. Eso lo vamos a analizar como siempre: la VTV de las marchas, cuánta gente viene. Todo el procedimiento implica la aplicación de recortes para encapsular a distintos grupos que llegan”, afirmó la ministra Monteoliva el viernes, en declaraciones al canal TN. “El orden público no se negocia”, agregó la ministra, en línea con la política de Seguridad implementada por Bullrich desde la llegada de Milei al poder.

Luego de su participación en el Consejo de Mayo, donde estuvo representada por el secretario general del gremio de la construcción (Uocra), Gerardo Martínez, la CGT quedó disconforme con el texto final presentado por la Casa Rosada ante el Congreso. Decidió entonces no apoyar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y confirmó la movilización, a la que se sumaron las dos CTA y agrupaciones piqueteras. “El Gobierno insiste en presentar un proyecto como un paso más, en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, afirmó Jorge Sola, uno de los miembros de la conducción de la CGT, luego de la reunión del Consejo Directivo de la entidad en la que se decidió la movilización a Plaza de Mayo.

Según publicó LA NACION, los ejes generales del proyecto oficialista son la flexibilización para contratar y despedir personal y limitar el ejercicio del derecho a huelga. Se prevé, por caso, una reducción del cálculo indemnizatorio porque se excluyen del conteo final ítems como el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Se habilita también la creación mediante convenio colectivo de un banco de horas para distribuir la jornada laboral, que podría ampliarse a 12 horas. Se faculta, además, a las empresas a fraccionar vacaciones y se amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales.

Cuando la consulta gira alrededor de la eventual masividad de la protesta, desde el Gobierno aseguran que “no va a cambiar nada en el Congreso”, contestó otra fuente oficial. “Influencia cero”, pronosticó un alto funcionario. Desde el oficialismo plantean un escenario complejo para la aprobación de la norma, aunque confían en que, en un contexto de paridad, puedan aprobarla antes de fin de año o luego del receso, en febrero o marzo.