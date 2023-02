Luis Barrionuevo reunió a la CGT en Mar del Plata y sorprendió con un guiño al candidato del kirchnerismo

escuchar

MAR DEL PLATA.- Apenas había terminado la cumbre del Partido Justicialista (PJ) en Capital Federal cuando aquí se alistaban chorizos, morcillas, costillares, vacío, ensaladas y buen vino para el almuerzo que para los postres tenía previsto dar a luz al Movimiento Nacional Sindical, el brazo político con el que la Confederación General del Trabajo (CGT) pretende tallar en la interna peronista y cosechar candidaturas y peso en la mesa de negociación.

Como es habitual en esta ciudad, Luis Barrionuevo ofició de anfitrión de la cumbre sindical en uno de los hoteles de los gastronómicos. “Somos peronistas y vamos a trabajar para peronizar”, dijo el legendario gremialista, siempre de lengua filosa y ocurrente. “Le faltan unos meses (de mandato) y si dice que no quiere reelección creo que el cafetero no le va a servir más café”, dijo Barrionuevo sobre el futuro del presidente Alberto Fernández. Sin preferencias, con la advertencia que todavía falta mucho, dejó un voto de confianza para el ministro del Interior, Wado De Pedro, en esa carrera por la sucesión. “Pónganle una ficha”, afirmó luego de elogiarle virtudes en sus actuales funciones. Es decir, Barrionuevo pidió por el candidato que postularía el kirchnerismo. Este sugestivo acercamiento comenzó durante la pandemia.

En la cabecera de la mesa que se sirvió en el Hotel Presidente Perón de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de República Argentina (Uthgra), Barrionuevo estuvo acompañado por Héctor Daer y Carlos Acuña, dos de los tres integrantes del triunvirato que conduce la CGT; Pablo Moyano, el otro líder, estuvo ausente aquí sin aviso.

La reunión tendrá, como de costumbre, un show y sobre el final se empezará a fijar postura. Casi con seguridad con un documento que se revisó en el lobby del hotel y pareció encontrar el consenso suficiente como para que en transcurso de la jornada se haga público.

Héctor Daer y José Luis Lingeri Mauro V. Rizzi - LA NACION

Barrionuevo, en lo personal, insistió que la creación del Movimiento Nacional Sindical es un espacio propio que reemplaza a la histórica “62 Organizaciones” para tener una mayor apertura. Evitó hablar sobre el contenido de la reunión del PJ de anoche, de la que dijo desconocer detalles y esperaba que Daer, que sí estuvo, lo pusiera el tanto, al igual que al resto de los participantes de este almuerzo.

Sí fue más explícito al remarcar que el gremialismo quiere tener protagonismo en el Frente de Todos y a los gobernantes les recordó que hoy “lo fundamental es combatir la inflación”. “No podemos discutir salario todos los meses porque cuando cobramos ya perdimos porque todo aumentó, la remarcación es infernal”, dijo el gastronómico.

Señaló que estas actuales condiciones de la economía favorecen a “empresarios que son los que hacen grandes negocios con la inflación” y reclamó “trabajar y reformar el Estado, que no tiene que ser prebendario sino tener más trabajo y menos desocupados”.

La ironía con el Presidente

Sobre el futuro del Presidente piensa que habrá que esperar. “Yo no sé qué va a hacer, si quiere la reelección o no, pero si dice que no quiere creo que el cafetero no le va a servir más café”, respondió a LA NACION.

En cuanto a la participación del kirchernismo destacó la presencia de Máximo Kirchner, a quien puso en valor por su doble condición de hijo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y titular del PJ bonaerense. Y con él, muchos dirigentes, funcionarios y ministros alineados.

Como resultado del encuentro cree que fue positivo porque estuvieron representadas las tres patas del Frente de Todos. Señaló al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, lo que denominó el “albertismo” y el kirchnerismo.

Eduardo "Wado" de Pedro participó del Congreso General de Delegados de UTHGRA en Mar del Plata junto a Luis Barrionuevo UTHGRA

Sobre estos últimos se le consultó por De Pedro, que en los últimos tiempos aparece mencionado como posible candidato presidencial desde ese espacio. “A mí me encanta, hay un avión con su nombre”, recordó sobre publicidad aérea que en la costa y durante este verano paseo esa postulación por las playas.

Barrionuevo lo reconoció como “una alternativa” por su juventud, presencia en el país, entendimiento con los gobernadores y gestión. “Pónganle una ficha”, afirmó.