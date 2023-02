Rodríguez Larreta acelera su plan y muestra sus cartas: alista su inminente lanzamiento presidencial y oficializa a Quirós en la Ciudad

escuchar

Dos días después de que Diego Santilli, su apuesta en el territorio bonaerense, revalidara su intención de competir por la sucesión de Axel Kicillof, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acelera y busca avanzar otro casillero en la construcción de su proyecto nacional: oficializará hoy la candidatura de Fernán Quirós en la Ciudad de Buenos Aires y anunciará la semana próxima de manera formal su ambición de disputar la presidencia en 2023.

En la sede de la administración porteña en Uspallata son cautos: prefieren no hablar de un lanzamiento presidencial, sino de una “confirmación”. Apuntan al jueves, pero la fecha aún no está confirmada. Se especula que el jefe porteño estaría rodeado de aliados.

A su vez, para no romper el equilibrio interno en el esquema de Pro ni dinamitar el vínculo con Martín Lousteau y la UCR, aspirantes a pelear por el control de la Ciudad, dirán que Larreta no ungió a Quirós como su delfín sino que también promueve las postulaciones de Jorge Macri, el elegido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario. Sin embargo, los armadores del larretismo remarcan que Quirós corre con ventaja por su imagen en las encuestas y comienzan a exhibirlo como el candidato más competitivo para una eventual interno o, al menos, una carta para sentarse a negociar con Macri el armado electoral.

Así como Larreta se jactó de haber apostado con éxito por el enroque entre Santilli y María Eugenia Vidal en las legislativas de 2021, ahora se encamina a mostrar a Santilli y Quirós como sus grandes apuestas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dos distritos claves para la pelea presidencial. “Fernán y Diego son nuestras cartas fuertes”, reconocen en Uspallata. Días atrás, Quirós dijo que tenía un “un apoyo categórico” de Larreta. No obstante, Acuña, que volverá a la actividad el 27 de febrero, sigue en carrera y no piensa bajarse. De hecho, sus laderos no recibieron mensajes de Uspallata para que decline su postulación. Macri y Bullrich también respaldan su ambición.

Santilli, Larreta y Quirós, en San Fernando

Esa maniobra lo vuelve a enfrentar a Macri, quién mantiene la incógnita sobre su candidatura. Es que el expresidente no solo respalda a su primo, Jorge, como eventual sucesor de Larreta, sino que no considera a Quirós como un puro de Pro. Además, pone reparos sobre la figura de Santilli, aunque admite que es el dirigente con mejores números en Buenos Aires.

Quien tratan a menudo a Macri sugieren que no habrá acuerdo electoral con Larreta. Si el expresidente opta por no competir, impulsará la competencia e interna y se ubicará en un papel de árbitro ecuánime. Es decir, podría intervenir y usar el dedo si Larreta o Bullrich no garantizan el cambio.

A fines de noviembre, Larreta había empujado al ring a Quirós después de que Patricia Bullrich, su contrincante en la disputa por la candidatura presidencial, había respaldado al ministro Jorge Macri, un binario en el nuevo ecosistema de Pro, como postulante a jefe porteño. Esa jugada fue avalada por el expresidente, quien jugó fuerte para bloquear la chance de que Larreta facilite una victoria electoral de Lousteau en la Ciudad, baluarte de Pro desde 2007.

El fervor por el Mundial de Qatar y el clima festivo de Navidad y año nuevo impidieron que Quirós ponga en marcha su proyecto. Incluso los macristas especulaban que el experimento político para desafiar al fundador de Pro no había funcionario. Pero, de manera progresiva, Larreta apuntaló al ministro de Salud, quien intensificó su raid mediático para instalarse. Ahora, el larretismo busca dar más impulso y musculatura al plan de Quirós. Por eso, acordaron con él que difunda una carta esta tarde a través de sus redes sociales en la que confirmará su candidatura a jefe de gobierno y explicará los motivos de su decisión. El eje central de su propuesta es ofrecer una mirada “humanista” y “empática” con la sociedad.

Lanzamiento

Después del sorpresivo lanzamiento de Carrió, Larreta se alista para confirmar su candidatura presidencial el jueves. En Uspallata ultiman detalles para el acto de lanzamiento –evitan confirmar la fecha-, que ya estaba previsto desde hace varias semanas. El jefe porteño se jacta de haber seguido su hoja de ruta: hablar del plan y luego recorrer el país. Concluida su gira por todas provincias, se siente listo para el salto. En Parque Patricios no quieren confirmar la fecha. Pero sí o sí, aseguran fuentes porteñas, Larreta dirá que se pone el traje de presidenciable antes del 1 de marzo, cuando encabezará su última apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. Por ahora, no descartan desdoblar los comicios porteños, como pide Lousteau. Aún tienen tiempo para que sean intercaladas con las nacionales.

Cuando faltan cuatro meses para el cierre de listas, Larreta busca mover sus fichas para exhibir liderazgo e imponer su táctica electoral. “Desde la semana que viene va a hablar como candidato a presidente”, dice una persona de confianza del jefe porteño. De esa forma, pretende enviar una señal a sus socios en JxC y empujar las definiciones nacionales.

En el macrismo y bullrichismo consideran que perdió terreno en los sondeos. Ayer en la cumbre del comité nacional de la UCR se habló sobre el tema. Sin embargo, en las filas larretistas insisten en que están competitivos. Se basan en la encuesta domiciliaria que hace a nivel nacional cada diez días la Ciudad.

Hoy, Larreta ensayó una arenga en la reunión de Gabinete ampliado y, luego, buscó motivar a su comando de campaña. Cuando restan seis meses para las PASO, llamó a “transformar la Argentina” y a evitar la “trampa de la grieta”. Ratificó su apuesta por el centro y el diálogo para impulsar reformas y sacar a la economía argentina de los constantes fluctuaciones. Envalentonado, inquirió a los funcionarios presentes, como su buscara disipar las dudas y dar muestras de que pretende ir a fondo. La escena terminó con las exclamaciones de Martín Redrado y Waldo Wolff, recientes incorporaciones: “¡Yo estoy en este proyecto!”.