El actor Luis Brandoni dialogó con José Del Rio en el programa Mesa Chica, emitido por LN+, sobre cómo vive la cuarentena, decretada por Alberto Fernández el 20 de marzo a raíz del avance del coronavirus en el mundo, y particularmente en la Argentina.

Consultado sobre su opinión como exdiputado nacional respecto de que el Congreso Nacional esté cerrado, dijo que le generaba "un gran desconcierto", porque podrían haberse tomado las mismas medidas que el resto de la sociedad y apuntó contra Sergio Massa y Cristina Kirchner por la decisión: "Uno de los grandes malentendidos que padecemos los ciudadanos de a pie es que los políticos no son todos iguales, y las responsabilidad de que el Congreso no funcione no es de todos los senadores y diputados, es del Gobierno, de los que están en la cabeza del Poder Legislativo, el presidente de la Cámara Baja y la presidenta del Senado, ellos fueron los que dispusieron el cierre".

Sin embargo, para él lo que hay que destacar es que " no se habla de la actitud responsable, seria, bondadosa, generosa de la sociedad argentina" frente a esta pandemia.

"No es solamente la decisión del Presidente de llamar a la cuarentena, que fue muy oportuna, después había que llevarlo adelante con millones de argentinos y me parece que es para tener en cuenta. La inmensa mayoría de los argentinos nos hemos manejado con mucha prudencia y responsabilidad. Lo digo porque hay una sensación de fatiga por estar encerrados", agregó.

Y continuó: "Es momento de que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería darnos una palmada diciendo que nos portamos bien, que sacamos una buena nota en disciplina y responsabilidad cívica y que falta menos. Alguien nos tiene que decir que falta menos de esto para recuperar el aire, que dentro de algunos días vamos a poder salir a la calle o poder hacer una vida más o menos normal".

Respecto del beneficio otorgado por algunos jueces sobre las prisiones domiciliarias, dijo: "Me parece que es un despropósito lo que pasó, es una cosa muy difícil de explicar fuera de nuestras fronteras. Esto de liberar a cualquier cantidad de presos encarcelados por algunas razones, porque dicen "están viviendo mal porque están sobrepobladas las cárceles", efectivamente, pero no fue por sorteo ni por mala suerte, han cometido delitos. Esto de liberarlos es algo inaudito, no logro entenderlo".

El actor también se refirió a la labor de la oposición: "Tiene vocación democrática, tiene otro estilo, no va a impedirle a la gente llegar a sus trabajos con piquetes, no va a presionar, es gente de trabajo que cree en la democracia. La diferencia es el peronismo. El peronismo no tiene vocación democrática, nunca la tuvo. Creo que la sociedad argentina está en un proceso muy interesante y no se la van a llevar por delante otra vez. El 2015 significó una especie de bisagra en la historia política del país".