“Uno de los problemas de la negociación es que las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación. Creyeron que tenían mucho más poder de negociación del que tenían”, evaluó esta noche el ministro de Economía, Luis Caputo, en diálogo con Luis Majul, por LN+.

Tras la caída del proyecto en Diputados, el ministro dio detalles de cómo se frustró la negociación con los gobernadores y se refirió al enojo por parte del Presidente. “La mayoría pensaba ‘ministro, vos vas hacia el equilibrio fiscal y tenés que conseguir 1,4% del PBI, vas a venir con el caballo cansado’. Y yo tenía un plan B y veía que estábamos yendo a déficit cero aún sin la ley”, dijo. Y volvió a ratificar el plan económico, aún sin la Ley Bases: “Nosotros tenemos por un lado lo que es el paquete económico y por otro lado lo que es la ley, y juegan dos roles diferentes”.

También, volvió sobre sus dichos tras el revés en la Cámara baja, en donde pidió “no dramatizar”. Y explicó: “No es un desastre lo que pasó ayer. Me imaginaba a la gente del otro lado -siendo brutalmente honesto- con una preocupación que yo como ministro no tenía. Entonces la interpretación por ahí me pareció que estaba siendo, en lo que respecta a nuestro plan, exagerada”.

“Sabemos que estamos lidiando con mucha de la gente que no quiere el cambio. Nosotros más que nadie sabíamos que íbamos a tener resistencia, por eso en el diseño ya estaba tenido en cuenta eso. La mayor parte de lo que es el paquete fiscal no estaba en la ley justamente porque una de las posibilidades no bajas era que se demorara”, precisó.

Y volvió a defender una vez más el proyecto de la ley ómnibus, que se espera que sea retirada del Congreso, tal como anticipó este miércoles el Presidente. “Era para los argentinos, no era para el Gobierno. Estaba con otro propósito, más de mediano o largo plazo, para que una vez estabilizada la economía se sienten las bases para que el sector privado empuje al país lo mejor y lo más rápido posible. Sacarle el pie del Estado de la cabeza a la gente. Desregulando, eliminando kioscos, simplificando tareas, cosas que la gente sufre”.

En otro momento, cuestionó: “Todo es un curro en este país. Ahora que tengo el área de Infraestructura, veo todas las empresas y todo es un curro. Que quede claro para la gente, es así. En todos lados hay kioscos y esta ley, un poco, va también a combatir eso”.

