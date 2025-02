Luis Caputo habló sobre el escándalo de $LIBRA que involucra a Javier Milei: “Pongo las manos en el fuego”

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió en defensa del presidente Javier Milei en medio del escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, apoyo que provocó estupor tanto en el arco político -local e internacional- como en el mundo crypto. En una entrevista televisiva, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el posteo del jefe de Estado en X no fue malintencionado y afirmó: “No diría esto por nadie. Pongo las manos en el fuego, voy a la guerra con este presidente”.

Para Caputo, la publicación que hizo el mandatario en X “no fue un acto de Gobierno”. “Es una cosa que hizo el Presidente desde su cuenta personal. No están involucrados fondos públicos. Nadie cree que hubo dolo, delito o corrupción. Nadie lo cree, ni quienes piden juicio político”, sostuvo el funcionario.

Y aseguró, en un diálogo con A24: “Trabajo hace un año con el Presidente. No diría esto de nadie. Pongo las manos en el fuego, voy a la guerra con este Presidente. Es alguien que está 100% por el país, jamás haría nada para beneficiarse. Se limita a un error que él mismo reconoció. Enseguida creó una unidad para investigar”.

Luis Caputo habló sobre el escándalo de $LIBRA que involucra a Javier Milei. Fuente: A24

El ministro de Economía reconoció haberse enterado tarde del terremoto político que generó el tuit de Milei sobre $LIBRA. “El viernes estuve tres horas con el tema de los incendios en el sur, hablando con Patricia Bullrich. Alrededor de las 21, dos horas después de que el Presidente realizara ese posteo, estuve chateando con él [Javier Milei] sobre economía. Imaginate cuánta bolilla le habrá dado al tema que estábamos hablando de otra cosa...”, confesó Caputo.

Y reforzó: “Él [Javier Milei] difundió un proyecto que pensó genuinamente que era pro Argentina, como hace muchas veces desde su cuenta personal. Él no va a difundir nada que no crea que sea pro Argentina. El tema del beneficio personal está lejos de la discusión. Ni el kirchnerismo lo cree. Decir que es un estafador me parece absurdo. No hay duda de que no existe dolo ni tendría que haber juicio político. Intentan comparar a Milei con José López”.

Más adelante en la entrevista, el extitular del BCRA durante la gestión Macri enfatizó en lo complejo que es el mundo de las criptomonedas. “Es un lugar muy chico. Es un mundo que está integrado por timberos y especialistas. Es muy difícil de entender. Ni siquiera yo entiendo de cripto y eso que me lo han explicado un millón de veces. Quizás sea un tema generacional. A lo que apunto es a que esta cuestión no puso en peligro ni afectó ni al 0,01% de los argentinos”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente Javier Milei X

Aclaró, por otra parte, no saber si “unos vivos” se aprovecharon del líder de La Libertad Avanza (LLA) o cómo se gestó el escándalo. “No sé cómo pasó. No hablé con el Presidente del tema. Lo que si puedo decir es que no creo que su entorno le haya sugerido hacer ese tuit. Él maneja sus redes sociales y sus formas”.

Y respondió a los ataques desde sectores de la oposición: “Hoy nosotros estamos cortando con un montón de curros que se llevaron a cabo con plata de la gente. Esto de las cripto nada tiene que ver. Aún así, ellos necesitan agarrarse de algo. Y cuando ven una ventanita, salen todos con cosas burdas. No tengo ninguna duda que Milei difundió un proyecto que creía bueno. En este caso por ahí no era lo recomendable. Pero si algo hay que destacarle al Presidente es su brutal honestidad”.

Consultado por el posible impacto que el accionar del mandatario pueda tener en los mercados, Caputo descartó un escenario adverso para la Argentina: “Acá cayeron un poco los activos. No tuvo gran impacto. Tampoco recibí un mensaje del exterior, ni siquiera uno. Nada. Esto nada cambia la política económica, que es lo más importante. La volatilidad puede variar de acuerdo a las noticias. Pero eso no va a alterar el rumbo. Para mí, es un tema terminado”. Insistió en que tanto las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la credibilidad de Milei tampoco están en juego.

El posteo que derivó en un escándalo político

La polémica por $LIBRA comenzó el viernes, luego de que Milei saliera a promocionar un memecoin en la red social X: “La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”.

En el cuestionado tuit en la cuenta oficial del jefe de Estado, donde invitaba a sus seguidores a formar parte del “Viva La Libertad Project”, se mantuvo sin alteraciones durante al menos cuatro horas, hasta hacerse evidente que podía tratarse de un engaño conocido como rug pull (que dejó a escasísimos ganadores y miles de billeteras cripto sin prácticamente nada). Fue allí que la administración Milei decidió poner el freno de mano y tomar cartas en el asunto.

El presidente argentino Javier Milei Ennio Leanza - Keystone

Pasada la medianoche, el Presidente borró el tuit e hizo su descargo. Dijo que no tenía vínculo con “Viva la Libertad Project” y que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”. El mensaje original de Milei en X fue clave para sembrar confianza en la iniciativa $LIBRA, que movió millones de dólares en minutos para después derrumbarse y resultar en que una gran cantidad de inversores perdieran importantes sumas de dinero.

En medio de críticas hacia el mandatario -desde la oposición lo acusaron de formar parte de una “megaestafa”-, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que adelantaba la intervención “de forma inmediata” de la Oficina Anticorrupción (OA) para determinar si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno, incluido el propio Milei. “El Presidente está comprometido con el esclarecimiento de este hecho”, concluía el escrito.

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

La denuncia que investigará María Servini contra Milei por estafa

Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-; María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, presentaron el domingo la primera denuncia penal contra Milei. Los letrados acusaron al Presidente como integrante de una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40 mil personas con pérdidas de más de cuatro mil millones de dólares”.

24 horas más tarde, la Cámara Federal sorteó, en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py, quién sería el juez o jueza que investigue al Presidente por presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. La causa estará a cargo da la jueza María Romilda Servini y El fiscal será Eduardo Taiano.

La causa estará a cargo da la jueza María Romilda Servini Hernan Zenteno - LA NACION

Las demás denuncias penales sobre el mismo tema, que hayan surgido antes o después de llevarse a cabo el sorteo, se acumularán a la que hoy le fue asignada a Servini. La jueza, de 88 años, lleva más de tres décadas al frente del juzgado federal 1, el más poderoso de los tribunales de Comodoro Py porque además de la competencia penal concentra la electoral; es decir, es el único que además controla las elecciones nacionales.

