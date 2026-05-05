Cavallo advirtió que si se libera el mercado cambiario hay más “probabilidad” de parar una corrida

El exministro de Economía del menemismo Domingo Cavallo insistió este martes con su pedido de liberar el mercado de cambio y advirtió que solamente en ese caso podría “pararse una corrida cambiaria”.

“Si se libera totalmente todo y hay un único mercado cambiario, los exportadores pueden disponer de las divisas como ellos quieran, los importadores tienen que ir a ese mercado cambiario a comprar y cualquiera que tiene que hacer transferencias tiene que ir a ese mercado, entonces el mercado va a encontrar su nivel”, puntualizó Cavallo.

El exministro de Economía se expresó en estos términos durante una entrevista con el canal de streaming Ahora Play, donde fue consultado por la resistencia del Gobierno a liberar el mercado cambiario en 2027 ante el temor de una corrida que afecte el año electoral.

💣LA PROBABILIDAD DE UNA BOMBA CAMBIARIA EN 2027: "ES MAYOR CON EL ACTUAL ESQUEMA CAMBIARIO QUE CON LO QUE PROPONGO YO"



Dijo @domingocavallo en diálogo con @maximmontenegro en #MaxiMediodía



Seguí la entrevista completa acá👇 https://t.co/h0TGMtI18n pic.twitter.com/JgvURjhzhZ — Ahora Play (@ahora_play) May 5, 2026

“La probabilidad de que ocurra eso es mayor con el actual régimen cambiario, cuando se sabe que el Banco Central no tiene divisas propias como para realmente parar una corrida”, postuló Cavallo.

Y analizó que “si el precio del dólar fuera a bajar, es la oportunidad para comprar reservas. ¿Qué mejor que entrar a comprar reservas porque el dólar está tendiendo a bajar y el Banco Central tiene que comprar para acumular reservas?”, preguntó.

Y añadió que “después, cuando el BCRA tenga reservas, va a tener capacidad frente a una amenaza de corrida cambiaria de intervenir para pararla”.

“Pero no vas a parar una corrida cambiaria si no tenés reservas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un policía en todos los lugares de compra de dólares?”, insistió.

Un reclamo sostenido

El exministro que diseñó la convertibilidad había publicado la semana última esa recomendación al gobierno de Javier Milei: eliminar por completo los controles de cambio que todavía pesan sobre las empresas, permitir el libre movimiento de capitales y avanzar sin demora hacia una reforma monetaria.

Sin esos pasos, advirtió, la inflación tardará varios años en converger a un dígito anual y la economía no podrá reactivarse de manera genuina.

Los beneficios, según Cavallo, serían inmediatos porque los exportadores recibirían el precio pleno de sus ventas al exterior. El riesgo país caería, lo que abarataría el acceso al financiamiento tanto para el Tesoro como para el sector privado. Las tasas de interés en pesos encontrarían un techo natural por la competencia con el crédito externo.

Y las expectativas de devaluación futura se reducirían, porque el tipo de cambio se fijaría en un nivel sin restricciones artificiales que justifiquen anticipar un salto.