Luis Caputo viaja a Washington para reunirse con Scott Bessent

En un contexto de tensión económica y con los mercados atentos a cada movimiento, el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja este viernes a Washington para mantener una reunión clave con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y terminar de definir el alcance del respaldo financiero prometido por la administración de Donald Trump.

“Después de un trabajo intenso desde la reunión de Trump con Milei en Nueva York, en los días que vienen espero que el equipo del ministro Caputo venga a Washington para avanzar significativamente con nuestras discusiones en persona acerca de las opciones para darles el apoyo financiero”, publicó Bessent en X.

Caputo no viaja solo. Lo acompañan el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. La comitiva busca avanzar en los detalles del acuerdo que el propio Bessent describió como un swap de monedas, aunque aclaró que “no estamos poniendo dinero en la Argentina”.

Aunque Bessent ya adelantó que la asistencia podría llegar a instrumentarse a través de un swap de US$20.000 millones con el BCRA y la eventual compra de bonos argentinos en dólares, en Washington todavía no definen los tiempos. En la Casa Rosada esperan que el anuncio se concrete antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que daría oxígeno político y financiero al Gobierno.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei negó que la ayuda esté condicionada a cancelar el swap vigente con China y aseguró: “A mí no me hablaron de eso. Este es un apoyo geopolítico. El resto son operaciones domésticas para levantarse el precio”.

El funcionario norteamericano, una de las voces más influyentes del gabinete de Trump y principal interlocutor de la Casa Blanca con la Argentina, expresó en su cuenta de X que mantuvo una conversación “muy positiva” con Caputo y que transmitió al G7 la importancia de respaldar la estrategia económica del presidente Javier Milei. Ese grupo reúne, además de Estados Unidos, a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. “El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario; continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, afirmó Bessent.

Señales cruzadas para los mercados

El viaje se produce en medio de una jornada de fuertes sobresaltos: anteayer el dólar volvió a trepar hasta $1450, el riesgo país escaló a 1264 puntos, y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron. No obstante, tras la confirmación de la visita de Caputo, los bonos en dólares recuperaron terreno y el índice Merval logró revertir las pérdidas.

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York FMI

En este contexto, la administración de Milei busca blindarse frente a vencimientos de deuda por US$4000 millones en enero y US$4500 millones en julio de 2026, y confía en que el acuerdo con Washington le permita enviar una señal de calma a los mercados. “Estamos trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro”, escribió Caputo en X al repostear el mensaje de Bessent.

El factor político

El respaldo de Trump llega apenas días antes de la reunión oficial entre Milei y el presidente estadounidense en la Casa Blanca, el 14 de octubre, encuentro que coincidirá con la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial. Para la Casa Rosada, se trata de un espaldarazo crucial a semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En una entrevista en Radio Mitre el miércoles por la noche, Milei comparó a Bessent con Lionel Messi y destacó también el rol de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a quien definió como una “superestrella”. “Si tengo que dar una camiseta de Messi, se la doy a Scott Bessent”, ironizó el Presidente.

Desde el Fondo Monetario Internacional, la vocera Julie Kozack insistió en que la Argentina debe “generar un amplio apoyo político” y seguir acumulando reservas para sostener la reducción de la inflación. “El progreso alcanzado todavía requiere el compromiso inquebrantable de las autoridades con la disciplina fiscal, acompañado de una política monetaria consistente y un marco cambiario que permita reconstruir reservas”, advirtió.