Luis D’Elia atacó a Máximo Kirchner: “El kirchnerismo no es una propiedad inmueble de la familia Kirchner”

El dirigente piquetero Luis D’Elia cuestionó a La Cámpora en el marco de la movilización por el Día de la Memoria y la agudización de las diferencias dentro del Frente de Todos. “El kirchnerismo es una construcción cultural, ideológica y política del Pueblo Argentino y sus luchas. No es una Propiedad Inmueble de la familia Kirchner”, sostuvo.

"La Campora" niega a los movimientos sociales que resistimos en los 90 al neoliberalismo conservador y milita su desaparición

El kirchnerismo es una construcción cultural,ideológica y política del Pueblo Argentino y sus luchas,no es una Propiedad Inmueble de la familia Kirchner — Luis D'Elia (@Luis_Delia) March 24, 2022

A través de varios tuits, D’Elia profundizó sus críticas a Máximo Kirchner, a quien ya había cuestionado por su rechazo al acuerdo del Gobierno con el FMI. Ahora comparó al exjefe de la bancada oficialista con su padre, el expresidente Néstor Kirchner. “Máximo Kirchner no tiene la densidad, estatura y volumen político de su papá”, señaló.

Así como Ricardo Alfonsin no tiene la densidad,estatura y volumen político de Raul Alfonsin,Máximo Kirchner no tiene la densidad,estatura y volumen político de su papá

A Ricardo nunca le dieron los espacios en la UCR por ser "hijo de" que le damos a Máximo en el Frente de Todos pic.twitter.com/uj40h3kf1D — Luis D'Elia (@Luis_Delia) March 24, 2022

D’Elia justificó su afirmación con una comparación con Ricardo Alfonsín, de quien dijo que tampoco tiene “la estatura” de su padre, Raúl Alfonsín, que fue presidente entre 1983 y 1989. “A Ricardo nunca le dieron los espacios en la UCR por ser “hijo de” que le damos a Máximo en el Frente de Todos”, observó.

D’Elia realizó estos cuestionamientos contra el líder de La Cámpora el mismo día en el que el hijo de Néstor y Cristina Kirchner rompió el silencio después de dejar la presidencia de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y de rechazar en el recinto el acuerdo que el Gobierno selló con el Fondo Monetario Internacional.

Máximo Kirchner aprovechó el Día de la Memora para mostrar el músculo de la organización que lidera y para dirigir varios mensajes contra Alberto Fernández. [El modelo] es con la gente adentro”, afirmó en una entrevista con los militantes. También se refirió “a las peleas” que dio su espacio para sentar su postura. “Uno elige: los estudios de TV o la calle y la gente”, apuntó.

D’Elia, que encabeza el partido Miles y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), remarcó que el posicionamiento del hijo de la vicepresidenta no es común a todo el universo kirchnerista. “‘La Campora’ niega a los movimientos sociales que resistimos en los ‘90 al neoliberalismo conservador, y milita su desaparición”, disparó.

A su vez, el dirigente piquetero le reprochó al conductor de La Cámpora que se haya saludado con Juan Grabois, referente de la Corriente de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y referente del partido Patria Grande, otro espacio que rechazó el acuerdo con el FMI en la cámara baja.

“Es una pena que un 24 de Marzo, el compañero Máximo se abraze con Grabois, socio y amigo de [Fabián] Pepin [Rodríguez] Simón”, escribió D’Elia en otro de sus tuits. La declaración buscó exponer el vínculo que tuvo el líder de Patria Grande con el asesor presidencial de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Grabois, miembro del kirchnerismo duro, ha tomado distancia de las cítricas hacia Fabían ‘Pepín’ Rodríguez Simón, acusado como uno de los miembros clave de la presunta ‘mesa judicial’ para perseguir a dirigentes kirchneristas durante el gobierno de Cambiemos. D’Elia estuvo preso casi tres años en prisión por la toma de una comisaría en 2004.

Grabois su vínculo con Rodríguez Simón en forma pública. “De Pepín Rodríguez Simón tengo unas anécdotas espectaculares. No soy amigo pero es una persona con la que tengo un buen vínculo. A mí no me constan sus operaciones judiciales”, señaló el año pasado en una entrevista a Canal 9. Mencionó que, gracias a su apoyo, se aprobó la Ley Nacional de Barrios Populares en el gobierno anterior.

Críticas a La Cámpora

Desde que recuperó la libertad en 2021, Luis D’Elia comenzó a mostrar críticas a Cristinar Kirchner y a acercarse más a Alberto Fernández en medio de las fricciones internas. Desde el primer momento, el dirigente social dijo que el pacto al que llegó el Gobierno con el FMI fue “un buen acuerdo” y despotricó contra la postura de La Cámpora.

En la previa a la discusión parlamentaria, D’Elia advirtió los efectos que podía haber si varios legisladores oficialistas votaban en contra del Gobierno. Alertó que Fernández podía quedar debilitado seriamente como le ocurrió a Fernando de la Rúa en 2001, poco antes de la crisis que derivó en su renuncia.

D’Elia se dirigió especialmente a la vicepresidenta y presidenta del Senado. “Lo que no puede hacer nuestra querida Cristina... no delarruicemos a Alberto”, afirmó a principios de marzo a la AM 990. “La Cámpora tiene mucha mayor responsabilidad. Es mandarlo a una situación de enorme debilidad política a Alberto”, consideró entonces.

En diciembre, luego que la vicepresidenta Cristina Kirchner mantuviera un encuentro con artistas, D’Elia no desperdició la oportunidad para colar un reproche a la exmandataria. “Que suerte que tienen los artistas, yo estuve preso tres años por kirchnerista y jamás levantó el teléfono”.

Noticia en desarrollo