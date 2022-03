El primero de nosotros: el hábito de Luciano Castro que incomoda a sus compañeros de elenco

Luciano Castro y Rafael Ferro integran el elenco de El primero de nosotros, la nueva ficción que lanzó al aire Telefe el lunes. Pero también, en el contexto de esta producción, estos actores comparten el mismo camarín y entre ellos se conocen bien sus hábitos y mañas. Así fue que el segundo “denunció” en un programa televisivo una complicada costumbre que tiene su colega y que provoca situaciones incómodas en la convivencia entre ambos.

Castro, uno de los protagonistas principales de El primero de nosotros, estuvo como invitado en Cortá por Lozano (Telefe) de este martes junto a otra integrante de la tira, Jorgelina Aruzzi. En un momento del programa, la conductora del ciclo señaló a su invitado que tenía “una denuncia” realizada en un video por su colega y compañero de elenco Rafa Ferro.

La opción era que el exValientes pudiera elegir entre tres tipos de denuncias que tenían preparada de Ferro. Una más hot (caliente), común o soft (liviana). Como él dijo que le daba igual, entonces las conductoras -Lozano estaba junto a Paula Chaves- se inclinaron por la primera opción y enviaron al aire un video en el que aparecía el actor en primer plano, con su demanda contra Luciano.

“Bueno, tengo muchas historias con Luciano Castro. Compartimos camarín con él y tiene la costumbre de andar en tarlipes, en p... tas”, denunció Ferro. Luego, añadió que el comportamiento de su compañero de elenco de pasearse desnudo en el habitáculo que comparten tenía una secreta intención: “Creo que lo hace para humillar, porque tiene una mercadería potente y sabe que la mía es muy mediocre, entonces anda por el camarín, en pelotas, a veces demasiado cerca para mi gusto”.

Al regresar al estudio, Castro decidió no tomar en serio el comentario y contraatacar. “Yo agradezco el gesto de ustedes de la inclusión de gente como esta en los medios ¿Dónde estaba, en un psiquiátrico’”, dijo, en referencia a su colega que lo había denunciado.

Más tarde, el intérprete de Cien días para enamorarse, agregó: “Lo que diga Ferro es como que hable un helecho, pero es verdad, ando en b..., es verdad. Pero no ando completamente en b..., porque si alguien muestra el c... es él, no yo. Él se la pasa mostrando el c.. por todos lados”. Ante esta última afirmación, Aruzzi, sentada al lado de Castro, admitió que lo que decía su compañero era real.

“Ah, una contradenuncia”, intervino entonces Lozano. “Que no hable de mí, porque terminamos mal”, sentenció Castro y explicó: “Si compartimos camarín, obvio que estoy desnudo en el camarín. No tenemos uno como el de Susana Giménez, es una cabina de teléfono”.

A continuación, las conductoras pasaron una nueva “denuncia” de Ferro, en la que el actor señalaba que a Castro le molestaba mucho cuando sus compañeros de elenco, en especial él, debían acudir al baño. “Te manda bien lejos. No quiere saber ni que estás cerca haciendo eso, ni hablar en el baño en el que se comparte, porque directamente aprovecha que practica box y que tiene un cuerpo privilegiado y te pega un par de bifes”, remarcó entre risas.