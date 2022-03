Eliminatorias Qatar 2022, en vivo: partidos de hoy, clasificados y por qué no juega Argentina

12.30. Cómo será el sorteo del Mundial

La FIFA publicó en las últimas horas los detalles del sorteo del Mundial de Qatar, que se realizará el próximo 1° de abril a las 13 (hora argentina) en el Centro de Convenciones de Doha. El seleccionado argentino, dirigido por Lionel Scaloni, estará en el primer bombo junto con otras seis selecciones y Qatar, el país anfitrión, cuya bolilla será de un color diferente, por lo que estará asignado directamente al grupo A.

Los siete cabezas de serie que irán al primer bombo estarán determinados por el ranking FIFA que se publicará el día anterior al sorteo. En ese escalafón, la Argentina es cuarta en la edición del 10 de febrero último, por lo que más allá de lo que ocurra en la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas mantendrá su lugar de privilegio. Si se tomara en cuenta ese escalafón, los otros seis cabezas de serie serían Bélgica (1), Brasil (2), Francia (3), Inglaterra (5), Italia (6) (en caso de obtener su pasaporte a través del repechaje europeo) y España (7).

El sorteo del Mundial Qatar 2022 se realizará el 1 de abril a las 13 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha

12.23. Los clasificados al Mundial Qatar 2022

La lista empieza a crecer. Y tomará forma en los próximos días, camino al sorteo del 1° de abril.

Qatar (anfitrión)

Alemania

Bélgica

Francia

Croacia

Dinamarca

Inglaterra

Suiza

Serbia

España

Holanda

Brasil

Argentina

Irán

Corea del Sur

Japón

Arabia Saudita

12.07. Qué necesitan Ecuador y Uruguay para clasificarse al Mundial de Qatar

Este mismo jueves, dos seleccionados sudamericanos pueden sellar el pasaporte rumbo a Qatar. Ellos son Ecuador (25) y Uruguay (22). Ambos aparecen en zona de clasificación directa, pero como todavía mantienen chances matemáticas Perú (21), Chile (19), Colombia (17) y Bolivia (15), nada puede darse por sentenciado. Por eso es que todos estos equipos juegan a la misma hora (20.30), para evitar cualquier ventaja deportiva.

Ecuador (25 puntos) : si no pierde en su visita a Paraguay, el equipo que conduce Gustavo Alfaro confirmará su presencia en Qatar. Incluso, puede clasificarse con una derrota, en caso de que Uruguay no le gane a Perú y Chile no supere a Brasil.

: si no pierde en su visita a Paraguay, el equipo que conduce Gustavo Alfaro confirmará su presencia en Qatar. Incluso, puede clasificarse con una derrota, en caso de que Uruguay no le gane a Perú y Chile no supere a Brasil. Uruguay (22): estará en Qatar si derrota a Perú y Chile no le gana a Brasil. También podría asegurarse el repechaje si empata, Chile pierde con Brasil y Colombia con Bolivia.

Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Colombia: cinco países con la ilusión de llegar al Mundial

11.57. Eliminatorias: por qué no juega la selección argentina

Con motivo de los actos del 24 de marzo, la Conmebol aceptó un pedido de la AFA para poder correr el partido de la Argentina para mañana. En febrero se confirmó que el partido entre Argentina y Venezuela, por la 17ma fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, se pasó oficialmente del 24 al 25 de marzo, tras una reunión entre el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Piettragalla, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

”El cambio de fecha había sido un pedido de los Organismos de Derechos Humanos, que se llevó adelante gracias a una gestión de la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con la AFA, para que el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se puedan realizar actos y marchas”, destacó por entonces la AFA en un comunicado oficial. La Argentina ya está clasificada para el Mundial y Venezuela no tiene chances, con lo que el cambio de fecha no impacta en el desarrollo de la competencia ni genera molestias para el resto de los equipos.

11.45. Cómo se define en Europa: ¿Llega Cristiano? ¿Entra Italia?

Restan por dilucidar tres plazas entre 11 equipos, tras la exclusión de Rusia, que ubica a Polonia directamente en una de las finales, a la espera del vencedor del cotejo de hoy entre Suecia y República Checa.

En Palermo, Italia, con el regreso Mario Balotelli en la convocatoria, enfrenta hoy a Macedonia del Norte, que tiene al veterano Goran Pandev (38 años) como referencia ofensiva. Tras quedar al margen del último Mundial por primera vez en 58 años, la Azzurra vuelve a caminar por la cornisa. De superar a Macedonia del Norte, le espera el próximo martes el vencedor de Portugal-Turquía, encuentro en el que Cristiano Ronaldo empezará a jugar las posibilidades de estar en su quinto Mundial.

De darse la finalísima ante Italia, Portugal tendrá la ventaja de ser local en Oporto. En su cuenta de Instagram, Cristiano dio un mensaje de compromiso y aliento: “Para nadie es un secreto: representar a mi país siempre es un momento muy especial. ¡Hay que levantar muy alto el nombre de Portugal, traer alegría y orgullo a todos los portugueses, mostrar a nuestros jóvenes que nada es imposible!”. Con Escocia-Ucrania postergado hasta junio, la otra semifinal de esa llave es la que disputarán hoy Gales (con Gareth Bale) y Austria.

Los 10 países ya clasificados: España, Alemania, Inglaterra, Serbia, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Croacia.

11.20. Japón y Arabia Saudita, clasificados a Qatar 2022

Están clasificados Irán y Corea del Sur. En la otra zona, a falta de una jornada, el triunfo de Japón (21 puntos) sobre Australia (15), en Sidney, por 2 a 0, con sendos goles de Kaoru Mitoma en el final, no solo le otorgó la clasificación al seleccionado nipón, sino que le dio el boleto a Arabia Saudita (19). El Vasco Arruabarrena debutará hoy en Emiratos Árabes, que recibe a Irak, y el martes visitará a Corea del Sur. El objetivo es conservar el tercer lugar -le lleva tres puntos de ventaja a Líbano- para luego enfrentar al tercero del otro grupo (por el momento es Australia) y acceder al Repechaje de junio contra el quinto de la Conmebol (hoy, Perú), que se disputará a un único partido en Qatar. Debido a los calendarios comprimidos por la pandemia, se modificó el Repechaje en cotejos de ida y vuelta.

11.00. La tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas

Con Brasil y la Argentina ya clasificados, la disputa por los otros dos puestos de clasificación directa, más la posición para el repechaje, son la gran atracción en el tramo final de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ecuador quedó muy cerca de cumplir el objetivo, pero aún pelea junto con otros cuatro equipos que por dos lugares. Perú, Uruguay, Colombia y Chile son los seleccionados que todavía se entusiasman con conseguir un boleto para la Copa del Mundo o el repechaje. La historia puede quedar resuelta este jueves, cuando se jueguen cuatro de los cinco partidos (todos a las 20.30) de la penúltima fecha, que se cerrará el viernes en la Bombonera con el encuentro entre Argentina (ya clasificada) ante la eliminada Venezuela.

10.00. Eliminatorias en ebullición

Gracias a la holgura de su campaña, el seleccionado argentino, allá por mediados de noviembre, se sumó al goteo de los clasificados al Mundial 2022. Será la decimotercera participación consecutiva, desde la ausencia en México 1970. Más de cuatro meses después, desde hoy y durante cinco días se vendrá un torrente de 14 países nuevos con boleto confirmado para Qatar. No serán los últimos. Quedarán tres cupos que se definirán en junio: dos en los Repechajes intercontinentales (quinto de Conmebol vs. tercero de Asia y cuarto de Concacaf vs. Oceanía) y uno de Europa, a raíz de la postergación de la llave Escocia-Ucrania por la invasión rusa.

Ecuador y Uruguay pueden sacar pasaje este jueves; Europa está en vilo por lo que ocurra con Italia y Portugal; el “Tata” Martino, bajo presión en México; esta mañana, Asia definió otros dos boletos.