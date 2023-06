Luis Juez le respondió a una candidata libertaria que lo criticó por llevar a votar a su hija con parálisis cerebral: “Estamos orgullosos de ella”

escuchar

Con el cierre de las elecciones a gobernador en Córdoba aún latentes, Luis Juez quedó salió a responderle a una candidata libertaria que lo cuestionó por acompañar a votar a su hija de 22 años, que tiene una parálisis cerebral

A través de un video, Verónica Sikora, una abogada liberal y candidata a intendenta por la ciudad de Córdoba, cuestionó las imágenes en las que se ve a Luis Juez y su familia acompañando a Milagros, su hija con discapacidad, en el momento del sufragio.

“El señor Luis Juez, ayer llevando a su hija. No tengo nada en contra, personalmente, de Luis Juez. No lo conozco”, arranca el video y sigue: “ Pero a ver, cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebe. Me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente. No va a votar con el hijo, mostrando ahí… no sé. Es como muy bajo. Muy bajo ”.

Sikora cierra: “Yo, personalmente lo digo, lo dejaría con su madre”. Poco tiempo después borró el video que había subido a su canal de Youtube.

NO PUEDO CREER ESTO. 😡🙏 pic.twitter.com/TeyvQRZjYt — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) June 27, 2023

Tras la viralización de las imágenes de la abogada, que no es candidata oficial de Javier Milei en Córdoba, según aclararon a este medio desde La Libertad Avanza, Luis Juez le respondió esta tarde.

A través de un video junto a su hija y esposa, el dirigente de Juntos por el Cambio dijo: ”Hola Vero, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Nosotros no te conocemos. Te la presentamos. Ella es Milagros. Es nuestra hija. Estamos orgullosos de ella como de Martín y Agustina que también son nuestros hijos”.

“El domingo la Mili cumplió con un sueño: fue la primera vez que, con 22 años, figuraba en el padrón para votar. Fue su primer voto. Por eso fuimos todos. Terriblemente orgullosos a acompañarla a la escuela para que pueda votar”, siguió el actual senador y agregó: “Para que pueda ejercer su derecho constitucional a elegir y a ser elegida. Vos que vas a ser candidata sabés, o tenés que saber, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos ”.

El dirigente, que quedó segundo el domingo en las elecciones a gobernador, retrucó: “Milagros tenía que estar en la escuela votando. No escondida acá en la casa, como vos nos proponés. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella y te lo queremos decir en este videíto. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Nosotros no tenemos nada que esconder. Al contrario, lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos. Ella, en particular, es el motivo de nuestras vidas”.

“Te mandamos este video y te deseamos la mejor de las suertes y ojalá Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera. Porque, la verdad, no sé si lo quisiste o no, pero nos lastimaste, nos ofendiste e, innecesariamente, a ella [Milagros] la agraviaste. Suerte, nos vemos”, cerró el mensaje del parlamentario.

Hola, @veronica_sikora. Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder. pic.twitter.com/LLbi8dykdj — Luis Juez (@ljuez) June 27, 2023

