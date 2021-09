Luis Juez: “Lo que la gente no tolera es que Cristina volviera por un Cambiemos tibio”

CÓRDOBA.- Luis Juez es, junto a Rodrigo de Loredo, el gran ganador de las PASO en Córdoba . En el distrito que mejores resultados le dio a Mauricio Macri, la dupla se impuso a los candidatos que apoyó el expresidente. En diálogo con LA NACION, Juez ratificó que definirse como la versión “más fuerte” de Cambiemos fue un acierto porque tuvo que ver “con lo que gente quiere de la oposición: podría haberle tolerado a Macri los desaciertos económicos, lo que no tolera es que volviera Cristina por un Cambiemos tibio”.

Hasta un día antes del cierre de las listas, Juez era el precandidato al Senado que Macri apoyaba. Todo cambió en cuestión de horas y el expresidente se volcó a favor de Mario Negri para encabezar ese tramo de la boleta y por su exministro de Turismo Gustavo Santos para la lista de Diputados. Juez y De Loredo terminaron aliados y, en medio de una emergencia, armaron una lista que logró sacarle 20 puntos de ventaja a la avalada por el expresidente.

“Armamos una buena lista, fuimos de menor a mayor -dice Juez-. No sé si fue producto del enojo, de la ofensa… o de estar convencidos de que peor que eso otra cosa no nos podía pasar, pero salimos adelante y encaramos una campaña convencidos de lo que sosteníamos”. También insistió con una alianza más federal: “Es muy difícil que los cordobeses crean que los queremos representar si dejamos que nos marquen los de afuera”.

La presidenta de Pro a nivel nacional, Patricia Bullrich, y el senador Martín Lousteau apoyaron la fórmula Juez-De Loredo desde el arranque. El senador porteño ya había apostado por De Loredo en la interna que terminó perdiendo por poco margen ante la sociedad que hicieron Negri y Ramón Mestre. El cambio de Macri en pos de la boleta de Negri, según fuentes de la alianza en Córdoba, se debió a la insistencia de Elisa Carrió, de Fernando de Andreis (exsecretario general de la Presidencia y amigo personal) y Darío Nieto (exsecretario privado).

Juez asegura que la decisión de apostar por la consigna de un Cambiemos “más fuerte” nació de estar convencidos de qué es lo que la gente “quiere de de la oposición: podría haberle tolerado de Macri los desaciertos económicos pero lo que no tolera es que volviera Cristina por un Cambiemos tibio”. Sostiene que su sector ejecutó una campaña “inteligente, con naturalidad, con frescura”.

“Cambiemos se volvió un partido parlamentario, de dirigentes que enroscan y debaten temas que no son los de la gente -agrega-. Lo que buscamos es que no se desnaturalice el reclamo de la gente. Siempre el kirchnerismo tiene un motivo para victimizarse y nos termina llevando a su agenda parlamentaria que la seguimos y, dicen, ‘después nos vamos a diferenciar’. Y no te diferencias más”.

Está convencido de que los votantes de la alianza “bancaron todo durante cuatro años, pero no nos bancó que Cristina no estuviera en cana, que no hiciéramos con la Justicia lo que había que hacer, que el kirchnerismo volviera”.

-¿Tienen padres esas decisiones?

-No voy a ofender a nadie porque creo que nadie se lo merece. Pero creo que hubo una percepción equivocada de cómo había que afrontar los problemas de la Argentina. Es cierto que hubo aciertos, como abrirse al mundo, pero hubo cosas en la que erramos. Se nos dio una oportunidad como la que se tiene cada muerte de obispo, como la que tiene un equipo chico en un partido importante… Se nos dio una oportunidad y no la supimos aprovechar en temas centrales, como el de la Justicia. Cómo puede ser que (Miguel Ángel) Pichetto haya sido candidato a vicepresidente y en cuatro años no pudimos convencerlo de que Cristina Kirchner tenía que ir presa. No nos sentamos a hablar de lo que la gente quería. Fue un acierto lo del “Cambiemos más fuerte” o lo de “un Juez para Cristina”, pero también confluyeron otras cosas, otros factores, como el hartazgo hacia una determinada dirigencia o de determinados mecanismos.

"El kirchnerismo expresa todo lo que Córdoba no es " Luis Juez

-El Gobierno de Alberto Fernández no castigó a Córdoba y aun así los votos lo castigaron, ¿por qué cree que pasa?

-Porque el kirchnerismo expresa todo lo que Córdoba no es . No solo no la castigó sino que la benefició enormemente y por eso no hay diferenciación de los diputados del peronismo cordobés con el kirchnerismo. Apoyaron las decisiones respecto de Cristóbal López, permitieron que no hubiera antes vacunas Pfizer para los chicos…Con los biocombustibles nos dormimos y permitimos que (Sergio) Massa consiguiera los votos de los tucumanos con un lobby azucarero que junto al petrolero es más fuerte que el del maíz…

-¿Quedaron heridos en Juntos por el Cambio de Córdoba?

-No sé. Hablé con Negri y quedamos en que hoy nos juntaremos; buscaremos una forma de encontrar caminos de unión, porque la gente no nos perdonará que la condenemos a vivir con un kirchnerismo perpetuo.