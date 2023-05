Luis Juez: “Lorenzetti está más cómodo cantando con Gieco y el Papa que sacando los fallos a tiempo y forma”

escuchar

El senador nacional y precandidato a gobernador por Córdoba, Luis Juez, habló hoy sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendieron las elecciones a Gobernador y vice en San Juan y Tucumán, previstas para el próximo domingo. Según el referente de Juntos por el Cambio, el Máximo Tribunal tiene “esta cosa perezosa, donde Lorenzetti está más cómodo cantando con León Gieco y el Papa que sacando los fallos a tiempo y forma”.

En una entrevista con radio Rivadavia, ante la consulta sobre los fallos, Juez dijo: “Hay jurisprudencia para hacer dulce con este tema. Yo lo hubiese sacado antes [al fallo] para evitar suspicacias. Lo que pasa es que el kirchnerismo es muy pícaro en esas cosas”.

“La gente tiene que entender que cuando Cristina [Kirchner] decidió poner, en medio de las extraordinarias, en el banquillo de los acusados y a metros de la guillotina medio era para evitar todas estas cosas”, recordó el Senador y sumó: “También hay que reconocer que la Corte, hablo por un tema que me tiene involucrado directamente como es el del Concejo de la Magistratura, que la Corte tiene esta cosa perezosa, donde [Ricardo] Lorenzetti está más cómodo cantando con León Gieco y el Papa que sacando los fallos a tiempo y forma. Si estos [fallos] salían hace 15 días atrás la discusión era muy clara porque no podés violar tu Constitución”.

“El único organismo, establecido por la Constitución Nacional, para intervenir en hechos de violaciones de constituciones provinciales, es la Corte. Además, [los fallos] no dicen nada estrepitoso. Dice cosas que ya las ha dicho muchas veces en otras acordadas. Pero justo lo hace a pocas horas de las elecciones y logra que el kirchnerismo, que siempre anda revictimizándose y buscando la quinta pata al gato, intenten darle otra explicación”, afirmó Juez.

“No loco, es más fácil que tus gobernadores dejen de boludear y cambiar la letra de la Constitución. No podés estar toda la vida en el poder. Si vos tenés una ´constitución que juraste respetarla, después no podés querer violarla con artilugios como en Tucumán o San Juan, porque son cosas obvias. La Corte no ha dicho nada excepcional”, cerró Juez.

La Corte Suprema de Justicia trastocó el cronograma electoral en la tarde del martes con dos fallos del altísimo impacto político que suspenden los comicios a gobernador en San Juan y Tucumán, convocados para el próximo domingo, con el fin de analizar antes si deja competir a sus dos principales protagonistas: Sergio Uñac y Juan Manzur.

¿Por qué decidieron los ministros de la Corte que se suspendan las elecciones del domingo?

Con los votos del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió dictar dos medidas cautelares en Tucumán y en San Juan a partir de presentaciones de opositores que discuten la constitucionalidad de las candidaturas del sanjuanino Uñac y el tucumano Manzur.

Uñac cumplió dos mandatos como gobernador de San Juan y aspira a un tercer turno, objetado por sus opositores. Antes había sido vicegobernador (2011-2015). Recuerda la Corte que el artículo 175 de la Constitución provincial dispone que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. El Tribunal Supremo sanjuanino lo autorizó a competir, pero quienes se oponen dicen que hizo una interpretación errónea del precepto constitucional.

En el caso de Manzur, fue dos veces consecutivas vicegobernador (entre 2007 y 2015) y dos veces gobernador (2015 hasta hoy). Ahora se anotó como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo (su actual número dos). La Constitución local sostiene: “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”.

LA NACION