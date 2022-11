Luis Juez presentó una denuncia penal contra Cristina Kirchner por su “desobediencia” a la Corte Suprema

escuchar

El senador opositor Luis Juez presentó hoy una denuncia penal contra Cristina Kirchner por el delito de desobediencia. La acusó de haber ignorado la orden que le dio la Corte Suprema de nombrarlo a él en el Consejo de la Magistratura como representante de la segunda minoría del Senado.

Esta denuncia penal -que por sorteo les tocó al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Stornelli- es un nuevo capítulo de la disputa por esa banca, que el kirchnerismo, desde la presidencia del Senado, le adjudicó al senador oficialista Martín Doñate en una jugada que la Corte ya declaró que se trató de un “ardid” de “mala fe” de Cristina Kirchner.

La ley establece que los representantes de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura -el organismo que selecciona y controla a los jueces- serán cuatro: dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría. En abril pasado, el Frente de Todos partió su bloque en dos para quedarse así con los dos representantes de la mayoría y, también, con el de la segunda minoría, que sin esa división le hubiera correspondido al Frente Pro, que había elegido para ese cargo a Juez.

El senador desplazado recurrió entonces a la Justicia y, al final del camino, la Corte Suprema le dio la razón. Fue entonces cuando dijo que esa división del bloque de la mayoría había sido una trampa que no podía regir a los efectos de determinar quiénes serían los consejeros. Pero la Corte dictó su fallo cuando faltaban pocos días para que el mandato en disputa se terminara. La semana pasada el Senado debió volver a elegir a sus representantes para el Consejo y el kirchnerismo, otro vez, insistió en designar a Doñate por la segunda minoría, pese a que el Frente Pro volvió a reclamar la banca para Juez.

El senador Luis Juez Fabián Marelli - LA NACION

En su denuncia de hoy, entonces, Juez acusa a Cristina Kirchner de dos hechos: de no haber cumplido el fallo de la Corte cuando a él le correspondían todavía unos días de mandato (la vicepresidenta no lo designó pese a que el máximo tribunal fue muy claro en su indicación) y de haber insistido, la semana pasada, y vuelto a nombrar para esa silla a Doñate.

Esta última vez, la designación de Doñate no la firmó Cristina Kirchner, que estaba en ejercicio de la Presidencia, sino Claudia Ledesma Abdala, que la reemplazaba al frente del Senado. Para Juez, no obstante, eso no exime de responsabilidad a la vicepresidenta.

“¿A quién se le puede ocurrir que “motu proprio”, la senadora Ledesma Abdala de Zamora, podía copiar el decreto ilegal y sacar uno, sin intervención de quien tiene el dominio del hecho sobre estas cosas? A nadie”, dijo Juez en su denuncia. Según él, la vicepresidenta cometió el delito de desobediencia “actuando por mano ajena, pero con idéntica responsabilidad criminal”.

Juez afirmó: “La Corte dijo que no correspondía atender la falsa división, en dos mitades de un bloque, para suprimir la segunda minoría real (Frente Pro), y la Presidencia del Senado, arrojó a un tiesto el fallo del Tribunal Supremo, incurriendo en la conducta de una tirana”.

Y Juez continuó: “En el marco de cualquier monarca a la usanza cristinista, la arbitrariedad es ley y justicia divina. ‘L’etat c’est moi’, o ‘El Estado soy yo’, dijo un Rey de Francia, acompañado por María Antonieta, para pronto terminar en la guillotina revolucionaria. Por suerte, la Argentina de 2022 no es la Francia de 1789, y estas cosas se resuelven en las urnas y en el Poder Judicial (o Partido Judicial al reiterado decir de nuestra María Antonieta de opereta).”

Qué pasará con la banca

Mientras tanto, los cuatro ministros de la Corte Suprema se reunirán hoy y tienen pendiente determinar cuándo les tomarán juramento a los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura por los legisladores. El martes pasado juraron todos los demás, pero falta que el máximo tribunal ponga en funciones a los senadores y diputados que se sumarán al Consejo. La atención está puesta en qué hará la Corte con la designación de Doñate; si diferirá su juramento o se lo tomará ad referendum de lo que se resuelva finalmente respecto de la acción de amparo que presentó Juez la semana pasada para que la Justicia le reconozca esa banca a él y desplace a Doñate.

La Corte Suprema les tomó juramento, el martes pasado, a todos los consejeros nuevos excepto los legisladores.

La denuncia penal que Juez realizó hoy se tramitará, en paralelo, en los tribunales de Comodoro Py. El delito que Juez le imputa a Cristina Kirchner castiga con “prisión de quince días a un año” a quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

LA NACION