Luis Juez, sobre los festejos de Martín Llaryora en Córdoba: “A los bandidos no les reconozco nada”

escuchar

CÓRDOBA.- Luis Juez no reconocerá la victoria de Martín Llaryora hasta que no esté el escrutinio definitivo de la ajustada elección a gobernador en Córdoba, que se cerró esta madrugada nublada por la incertidumbre, la demora y las fallas en el escrutinio provisorio. “ A los bandidos no les reconozco nada , me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde”, le dijo el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio a radio Mitre Córdoba.

Juez, que esta madrugada, sobre el escenario que compartió con Patricia Bullrich, había destacado la falta de transparencia en el proceso y cuestionado la “institucionalidad” que declamaba el gobierno provincial de Juan Schiaretti, avanzó esta mañana sobre esa línea: “El peronismo ha convertido a Córdoba en Formosa”, dijo, para señalar que “la calidad institucional está por el piso” en esta provincia.

“Yo a los tramposos no les acepto nada. Hubiesen hecho las cosas como corresponde y me hubiese ido a meterle un abrazo como Dios manda. Siento una gran desilusión porque siento que me quedé a mitad de camino para darle una respuesta a los maestros, al personal de seguridad, para combatir el delito. Siento que me quedé a mitad de camino con los equipos de salud, que van a volver a saquear a los jubilados. Y la elección estamos discutiéndola entre 57.000 votos y hasta anoche había 200.000 que contarlos a mano, así que los vamos a contar uno por uno”, insistió.

El senador nacional de Juntos por el Cambio volvió a la carga sobre Schiaretti, al que enfrentó en la recordada elección de 2007, que se cerró por escándalo, con un escrutinio trabado y una diferencia menor a un punto. “Yo soy un buen perdedor cuando soy perdedor, pero cuando los tipos te juegan de esa manera con semejante mugre. La verdad que tengo una gran desilusión. Esperé qué Schiaretti se fuera de otra forma. Es una lástima la forma en que lo hacen ir a Schiaretti del poder, ignorado por los propios y con la misma mecánica que entró”, manifestó.

Como anoche, cuando volvió a mostrarse codo a codo con el radical Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de la capital provincial en los comicios del próximo 23 de julio, Juez prometió dedicarse ahora a esa batalla. “Rodrigo va a ser intendente de Córdoba. No tengo ninguna duda. Esto no está en discusión”, afirmó.

Bullrich contra Larreta

Bullrich también se refirió a los resultados de los comicios en Córdoba, aunque en una lectura que apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, su rival en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio. En concreto, cuestionó el intento de Larreta y el presidente de la UCR, Gerardo Morales, por sumar a Schiaretti en medio de la campaña cordobesa, lo que generó un tsunami entre juecistas, radicales y macristas de esta provincia.

Patricia Bullrich, en el bunker de Luis Juez Mario Sar

“Anoche acompañé en Córdoba a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y a todos los cordobeses que quieren un cambio profundo y verdadero”, comenzó Bullrich, en su cuenta de Twitter, sobre el viaje que realizó el domingo por la tarde junto a una comitiva que también incluyó a la diputada nacional Sabrina Ajmechet y a la dirigente de Pro Laura Alonso.

“Sin especular y sin hacer cálculos políticos, fui a Córdoba con una convicción: el cambio es a fondo o no es cambio. Los pactos entre políticos para políticos no van más”, sentenció la presidenciable, en un dardo directo contra Rodríguez Larreta.

La interpretación en esta provincia y en el búnker que anoche compartían juecistas y radicales, sin embargo, va a contramano de los dichos de Bullrich: consideraron que el affaire Schiaretti puso en modo combativo a Juez, el estilo que mejor le queda, y activó su campaña, que hasta entonces no había logrado despegar.

LA NACION