Luis Majul: “Preguntas que ni Alberto, Cristina, Máximo o Axel pueden responder”

El día del debut de La Cornisa en LN+, el 5 de abril del año pasado, presentamos nuestro primer editorial, con el título “Las preguntas que el Presidente no puede responder”. Tuvo alto impacto, no solo por el entredicho que en ese momento mantuvimos con Alberto Fernández sobre si me había confirmado o no la entrevista que le pedí y que al final me negó. Lo que estoy seguro que le molestó a Alberto no fue tanto el entredicho, sino lo mismo que inquieta a dirigentes como Cristina Fernández, Máximo Kirchner o Axel Kicillof: las preguntas incómodas. Las preguntas que no pueden o no quieren responder. Las preguntas fuertes pero no agresivas. Las que van al fondo de la cuestión. No las preguntas de medios o periodistas “del palo”. Los ponen nerviosos las preguntas de periodistas y de personas que tienen verdadera curiosidad por entender. Comprender cosas sobre las que el poder no responde o que responde, pero sin exponerse a repreguntas.

Está claro que a la mayoría de los periodistas no nos parecen suficientes los posteos, audios o videos que suben a Twitter, Facebook e Instagram. Y no nos parece adecuado que ataquen y agredan a la oposición, los jueces, los medios y los periodistas en actos políticos o inauguraciones donde hablan solos. Por eso, hoy, inauguramos una nueva sección. Se llama “¿Qué le preguntarías?”. El primer preguntado, como no podía ser de otra manera, es el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Una sola pregunta, con la formulación correcta, se puede volver muy incómoda. Si lo tuviera al Presidente enfrente, se la formularía así: ¿No será hora de hacer una profunda autocrítica de gestión, en vez de criticar cada cinco minutos a la oposición, los medios, los periodistas, los jueces, los empresarios y el Fondo Monetario Internacional? Teniendo en cuenta que la Argentina ya superó los 70 mil muertos, la curva de contagios sigue en un promedio de más de 20 mil diarios, la de fallecimientos también, con más de 400 por día; el porcentaje de positividad también muy alto, y es porque no se hacen los testeos necesarios. Usted prometió que para febrero íbamos a tener más de 10 millones de vacunados.

Este improvisado plan de vacunación hizo que muriera mucha gente. Lo mismo se puede decir sobre el ritmo de vacunación. Es muy lento. Hay apenas un poco más del 3 por ciento de inoculados con dos dosis. Todavía no escuchamos ni una sola autocrítica sobre el vacunatorio vip. Sin embargo, esta semana, Carlos Zannini siguió reivindicando la inmoralidad de haberse hecho pasar por personal de la salud para vacunarse. Tampoco nos dio una explicación coherente sobre por qué no se acordó con Pfizer; ni porque el Estado rechazó millones de vacunas que nos ofreció el fondo Covax.

Al inicio de la pandemia, la única estrategia fue la cuarentena “eterna”. Esa mala decisión no impidió que subieran la inflación y la pobreza, tampoco la desocupación y la recesión ni siquiera evitó una devaluación que hizo saltar el dólar blue por encima de los $160.

Después podríamos preguntar sobre cuestiones coyunturales, a saber:

¿Podría explicar por qué usted y su ministro de Economía parecen querer arreglar con el FMI y el Club de París mientras Cristina, Máximo y Kicillof impulsan lo contrario?

¿Podría explicar por qué usted y Guzmán parecen defender un aumento moderado de tarifas y, al mismo tiempo, Máximo impulsa una baja de tarifas de gas para algunas provincias del país?

¿Podría argumentar, con datos, cuáles fueron, los resultados que obtuvo el Gobierno después de la gira que acaba de realizar? Porque hasta donde sabemos, el pago de los 2.400 millones de dólares que se les deben al Club de París no los vamos a poder postergar sin entrar en default.

¿Podría explicar por qué su Gobierno equipara a un Estado democrático como Israel con un grupo armado paraestatal como Hamas?

¿No le pareció un grave error el tuit de Cancillería donde habla de uso de “fuerza desproporcionada” por parte de Israel?

Después, hay para hacer preguntas de fondo. Algunas nos empezaron a llegar desde el viernes. Transcribo, de manera textual, las que fuimos considerando más relevantes, según nuestro criterio, que incluye el tema elegido, la buena formulación y los problemas de tiempo.

¿No debería haber pedido la renuncia de funcionarios que siguen sin arrepentirse a pesar de haberse “colado” en la fila de las vacunas?

¿Por qué cambió la opinión sobre Cristina y La Cámpora?

¿Qué fue lo que le hizo cambiar de parecer con respecto a la responsabilidad de Cristina Kirchner en la muerte del fiscal Nisman?

¿Por qué no muestra, como sí hizo Horacio Rodríguez Larreta, los datos que, según usted, justificarían el cierre de las escuelas en la ciudad?

¿Por qué razones una empresa o una persona deberían invertir en la Argentina?

¿Qué le preguntarías a Cristina, a Máximo y a Kicillof, entre otros funcionarios? Se las vamos a reenviar a ellos, en una de esas les sirven para reflexionar. De todos modos les anticipo a sus equipos de prensa que no recibiremos respuestas escritas. Porque somos periodistas, y queremos repreguntar.