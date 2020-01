Moreno Ocampo habló del documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman Fuente: LA NACION

Luis Moreno Ocampo, fue consultado a propósito del reciente estreno del documental sobre Alberto Nisman y, entre otras opiniones, afirmó que la causa que iniciada por el fallecido fiscal se acabaría si le tomaran declaración a Ronald Noble, ex secretario general de la Interpol.

"La denuncia de Nisman, 15 veces menciona que el objetivo era que se caigan las alertas rojas y, en realidad, eso no es cierto: Noble lo dijo varias veces. Y lo que me sorprende de esa investigación es que los jueces argentinos se negaron a tomarle declaración a Ronald Noble, que era el secretario general de la Interpol", explicó el ex fiscal del Juicio a las Juntas Militares, durante una entrevista con El Destape Radio.

El ex fiscal de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, prosiguió: "Noble es a la causa AMIA, como si tuviéramos una cámara en el baño de Nisman. Un testigo clave y hubo una sistemática negatoria (a convocarlo)". Y concluyó: "Si Noble declara, se acaba la causa".

Moreno Ocampo, quien presta un testimonio que se incluye en el documental El fiscal, la presidenta y el espía, opinó que el trabajo estrenado por Netflix en "un mundo parcializado es súper objetivo y eso hay que aprovecharlo".

Respecto de la causa AMIA, el ex fiscal respondió: "Tenemos la idea que Hesbollah está detrás del atentado y me parece que judicialmente, después de tantos años, no se va a poder probar. Entonces me parece que el documental puede servir para pensar que se puede hacer ahora con la causa AMIA. Yo creo que ahora se debería armar una comisión tipo Conadep, imparcial, que pueda analizar qué pasó y darle satisfacción a las víctimas con la verdad, hasta ahora le hemos damos basura".

Respecto del ex agente Jaime Stiuso, el ex fiscal opinó que "fue un general argentino que entró en la SIDE en los 70 y fue educado en inteligencia durante los gobiernos militares". Y concluyó: "La Argentina no limpió el servicio de inteligencia, investigamos a los militares pero no a la inteligencia argentina".

En sentido, ratificó su visto bueno sobre el nombramiento de Gustavo Béliz y recordó cuando fue instado a renunciar en 2004 de su cargo de ministro de Justicia, debido a que quiso desplazar a Stiuso y el matrimonio Kirchner, entre ambos, eligió al ex agente de la SIDE.