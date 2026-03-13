en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Adorni admitió que fue “desafortunada” su explicación por el viaje de su mujer a Nueva York en el avión presidencial
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió por redes sociales a la polémica por el viaje a Nueva York de su esposa, Betina Angeletti, junto a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante el encuentro Argentina Week. “La palabra no debió ser deslomarse”, afirmó el funcionario luego de haber justificado así su accionar en los días previos.
Un giro para reactivar y recuperar apoyos
El dogma siempre encuentra un límite, el de la realidad. Ante esa frontera parece encontrarse ahora el Gobierno como para empezar a analizar un giro o, al menos, una corrección en algunas de sus políticas económicas.
