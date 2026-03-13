Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió por redes sociales a la polémica por el viaje a Nueva York de su esposa, Betina Angeletti, junto a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante el encuentro Argentina Week. “La palabra no debió ser deslomarse”, afirmó el funcionario luego de haber justificado así su accionar en los días previos.