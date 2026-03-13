LA NACION
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Adorni admitió que fue “desafortunada” su explicación por el viaje de su mujer a Nueva York en el avión presidencial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió por redes sociales a la polémica por el viaje a Nueva York de su esposa, Betina Angeletti, junto a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante el encuentro Argentina Week. “La palabra no debió ser deslomarse”, afirmó el funcionario luego de haber justificado así su accionar en los días previos.

Un giro para reactivar y recuperar apoyos

El dogma siempre encuentra un límite, el de la realidad. Ante esa frontera parece encontrarse ahora el Gobierno como para empezar a analizar un giro o, al menos, una corrección en algunas de sus políticas económicas.

