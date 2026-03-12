Roberto Baradel anunció que dejará la conducción de Suteba después de casi 20 años

Roberto Baradel, el histórico titular del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), dejará de conducir el gremio tras alrededor de 20 años al frente de la entidad docente. En mayo próximo, cuando se lleven adelante las elecciones sindicales internas, el gremialista no se presentará. En su lugar, el oficialismo llevará como candidata a la actual secretaria adjunta, María Laura Torre.

Según precisó el diario El Día de La Plata, Baradel habría tomado la decisión para “fortalecer a la organización y darle continuidad en el tiempo”. “Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”, dijo. Las elecciones serán el próximo 13 de mayo y la asunción de cargos el 23 de ese mes. Se supo que para los próximos comicios del gremio, Torre, actual secretaria adjunta de Suteba, encabezará la lista del oficialismo.

La semana pasada, Suteba, aliado histórico del gobernador Axel Kicillof, participó de una medida de fuerza docente que afectó el inicio del ciclo lectivo, el primer paro al funcionario bonaerense desde que asumió en 2019. Baradel recalcó entonces: “Queremos que [Javier] Milei devuelva los fondos de la educación para que se inviertan en la escuela pública”, destacó. “Nos vamos a unificar en un Frente Nacional Educativo en defensa de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología para que les devuelvan a los argentinos los fondos que les quitaron”, agregó.

Baradel es oriundo del municipio bonaerense de Lanús. De joven, militó en el centro de estudiantes del Colegio Nacional “Luis Piedra Buena”, donde estudió entre 1980 y 1984. Empezó la carrera de Biología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, más tarde, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLA) en 1995. Trabajó como preceptor y su vinculación a Suteba comenzó en 1991, en la sede gremial de Lanús.