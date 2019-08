Macri: "Alberto Fernández se comprometió a colaborar en todo lo posible"

Alberto Fernández y el Presidente charlaron hoy por teléfono Fuente: Archivo

14 de agosto de 2019 • 15:13

Después de algunos desencuentros, finalmente, el presidente Mauricio Macri y el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, hablaron por teléfono, según dio a conocer vía redes sociales el jefe del Estado.

"Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos", dijo el Presidente vía redes sociales.

Macri también contó que exjefe de gabinete "se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos".

Un rato antes, Fernández relató que había recibido un mensaje por WhatsApp de Macri, pero que no le pudo contestar rápidamente porque estaba manejando y luego se fue a la Facultad de Derecho para dar una clase. Ahí, en un breve contacto con la prensa luego de salir de la Universidad de Buenos Aires, Fernández dijo: "Me mandó un mensaje escrito que quería hablar y obviamente que le voy a contestar".

Y aclaró: "No le clavé el visto, lo vi cuando venía manejando y estaba solo en el auto, por eso no podía hablar. Yo, encantado de hablar con el Presidente teniendo en cuenta que debe entender que los resortes están en sus manos, no en las mías. Si tiene sentido, me reuniría con él. No sé si tiene mucho sentido. Si creo que tiene sentido que hablemos y que todos los argentinos sientan tranquilidad que es lo que todos queremos. No creo que necesite mi ayuda. No lo puedo ayudar en nada".