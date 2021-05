Mauricio Macri defendió a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y apoyó la denuncia de Patricia Bullrich sobre Pfizer

El expresidente Mauricio Macri dio una entrevista a CNN en Español en la que defendió a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y apoyó la acusación de Patricia Bullrich sobre una negociación con pocas explicaciones entre el Gobierno y Pfizer por las vacunas. “No nos terminan de explicar, no hay claridad en la administración de esta pandemia, ni siquiera en la compra de vacunas”, señaló el expresidente en el programa de Camilo Egaña.

“No tengo precisiones, es lamentablemente que el Gobierno no las haya dado. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daba directo a comprar 13 millones de vacunas y el Gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme”, afirmó.

Sobre el caso de su exasesor jurídico Fabián Pepín Rodríguez Simón lanzó: “Hay una persecución, no se puede discutir. Está siendo perseguido y juzgado por querer cobrar impuestos de dinero de personas que se apropiaron indebidamente. Es un absurdo”.

La Justicia argentina pidió la extradición de Rodríguez Simón, luego de que el exasesor solicitara refugio político en Uruguay.

El propio Macri dijo ser un perseguido político. “He sido sometido a una persecución inédita en la Argentina, también mi equipo de gobierno, mi familia, gente cercana. Pero estamos tranquilos, a través de diferentes instancias de la Justicia, la Justicia llegará. Estamos en la batalla de defender la institucionalidad frente a un intento de defender la democracia en la Argentina. Sin libertad y sin democracia no hay futuro”.

“La pandemia ha sido una excusa maravillosa para los autoritarios y hay que poner límites porque lo más importante que tenemos que defender es la democracia y todo lo que combate el populismo. La democracia hay que cuidarla todos los días en los pequeños hechos”, agregó.

Macri apuntó contra el Gobierno y el kirchnerismo en particular de difamar a Juntos por el Cambios. “Duele que tengan que mentir tanto. Uno puede debatir en el intento de transformar, en cuántas cosas no pudimos, pero cuánto van a mentir… Hicieron una acción judicial por el préstamo del Fondo, que fue para pagar dólar por dólar deudas que ya teníamos y vencían y decir que es plata que nos llevamos afuera es descabellado”, expresó.

Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, criticó que se le haya iniciado una demanda con aquellos que el Gobierno tiene que acordar. “Estas cosas duelen porque son destruir por destruir, no un diálogo que nos lleve a aprender y generar más oportunidades para todos.”

En la misma línea, cuando le preguntaron sobre si espiaban en su gobierno a periodistas, jueces y opositores, Macri lanzó: “Otra mentira vil”. Y argumentó: “Lo que más me enorgullece de nuestro gobierno es que demostramos que podíamos vivir con otra cultura del poder. Los periodistas podían decir lo que querían, los jueces actuar con libertad. Al mes con los Panama Papers me presenté al juez y al tiempo demostré que era mentira. Desde mi gobierno no se espió absolutamente a nadie”.

Por último, el expresidente se mostró optimista sobre un regreso de Juntos por el Cambio al poder y sostuvo que trabaja activamente por el país. “Va a haber un segundo tiempo del Cambio”, dijo. Y concluyó: “Nos va a dar la oportunidad de volver al poder con más apoyo político para edificar el edificio del progreso que todos necesitamos y salir del populismo, que es tan dañino para los países, y que está asolando a la querida América latina y al mundo”.

LA NACION