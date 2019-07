El Presidente compartió un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA con dirigentes de la comunidad judía Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Maia Jastreblansky SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 19:56

Con una enérgica señal hacia la comunidad judía, Mauricio Macri encabezó un homenaje a las víctimas de la AMIA ante cientos de invitados en el interior de la Casa Rosada, en un formato sin antecedentes en los 25 años que transcurrieron desde el atentado. El Presidente reclamó "que los imputados [por el ataque] sean juzgados en suelo argentino, que no se retiren las alertas rojas de Interpol y que ningún otro país les otorgue inmunidad diplomática".

El Presidente estuvo encargado de cerrar el acto homenaje en el que se presentó el libro "Justicia perseguirás", editado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y que reúne textos de distintos líderes mundiales que escribieron sobre el ataque a la mutual israelita.

Macri buscó contrastar su política en materia de memoria y justicia por el atentado a la AMIA con las medidas tomadas por el gobierno de Cristina Kirchner, en particular el pacto con Irán. "Quiero ratificar mi compromiso. Una de las primera medidas que le pedí al ministro de Justicia, Germán Garavano, fue que dejara sin efecto el memorándum", dijo el Presidente, frente a unos 300 invitados que se congregaron en el Museo de la Casa Rosada. Asistieron familiares de víctimas del terrorismo, referentes judíos, funcionarios, legisladores y jueces.

"La impunidad se va a saldar cuando podamos castigar con todo el peso de la ley a quienes idearon el ataque, a quienes lo perpetraron y a quienes lo financiaron", dijo Macri. En el Gobierno aclararon que no es la intención oficial clausurar el debate por el proyecto de juicio en ausencia -que tuvo dictamen en la Cámara de Diputados- sino que la consideración es que la mejor alternativa sería poder juzgarlos en el país.

También pidió "reconocer el compromiso del fiscal Alberto Nisman". En el auditorio lo escuchaba la exesposa del fallecido fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado. También asistieron al acto la gobernadora María Eugenia Vidal, además del presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; el titular de la DAIA, Jorge Knoblovitz y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto.

Macri subió al escenario luego de recibir un rotundo apoyo del presidente del CJL, Adrián Werthein. "Querido ingeniero Macri, muchísimas gracias por abrirnos la casa del pueblo argentino. Usted fue el único, señor presidente, que nos ofrece la oportunidad de juntarnos a todos y hacernos sentir con esperanza de que finalmente habrá justicia y no habrá impunidad", dijo el referente de la organización que representa a comunidades judías de la región. Sus palabras fueron seguidas por un profuso aplauso.

"Usted y su administración no callan y no otorgan", le dijo Werthein a Macri, en alusión al decreto que crea un registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo, entre las que fue incluida la organización proiraní Hezbollah.

"A mí no me asusta la grieta. Estamos en el camino correcto que tenemos que convalidar. Bajo su liderazgo se reconocen instituciones que estaban olvidadas", dijo Werthein. Y agregó: "No todo es economía , mucho más importante son los valores". Cerca del CJL aclararon que la organización es apolítica y subrayaron que el apoyo no es electoral, sino a la "acción" que esta semana promovió la gestión de Macri. Werthein dijo, al finalizar el homenaje, que "lo que se vio hoy contrasta con el memorándum con Irán".

Durante el acto, el CJL emitió un video con estremecedoras imágenes del atentado del 18 de julio de 1994 y exhibió algunas de las frases que figuran en el libro de líderes, como los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump; de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Israel, Reuén Rivlin.