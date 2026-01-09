AFAGate: una empresa española con un socio de Santiago del Estero embolsó US$30 millones por intermediación

Antes de contratar a la empresa estadounidense TourProdEnter LLC, de Javier Faroni, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó a una firma española que tiene como socio clave a un argentino oriundo de Santiago del Estero para recaudar sus ingresos por la Selección y la Liga Profesional de Fútbol.

Odeoma Gestión SL recibió transferencias por más de US$30 millones como agente comercial durante la gestión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según pudo reconstruir LA NACION sobre la base de balances de la compañía, boletines oficiales en España, actas del Comité Ejecutivo de AFA y documentación bancaria.

Odeoma y su marca comercial, Gold Medal Sports, firmaron al menos siete contratos con la AFA desde 2018 en adelante, pero ninguno apuntó a actividades en España. La mayoría de los contratos -a los que accedió este medio- le asignó un rol de representante comercial de la entidad. Y con esa premisa, la compañía embolsó el 30% de los ingresos de la AFA por auspicios para utilizar la marca del fútbol argentino. Es el mismo porcentaje que cobraba TourProdEnter, la empresa de Faroni y su esposa, Erica Gillette. La metodología era clara: Odeoma cobró la totalidad de los contratos, se quedó con su parte e inmediatamente envió el 70% restante a la AFA.

El 20 de diciembre de 2020, la AFA y Odeoma decidieron rescindir uno de los contratos.

El vínculo entre la AFA y Odeoma refleja que la dinámica de contratar agentes en el exterior que sirvieran de intermediarios con los patrocinantes y otros interesados en hacer negocios con la entidad de Tapia era una práctica recurrente en tiempos del cepo cambiario en la Argentina y la brecha entre las cotizaciones del dólar oficial y el “blue”. La AFA contrató a Odeoma SL en España y a TourProdenter LLC en Estados Unidos, que a su vez sumó una suerte de “hermana menor” con la irrupción de Global FC LLC.

La relación con la AFA fue más allá, de la mano de uno de los socios de la española Odeoma: Fabián Marcelo Ramón Saracco. Santiagueño, de 60 años, se encuentra muy vinculado al círculo íntimo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, según reconstruyó LA NACION.

Saracco (de anteojos) integró una comitiva de empresarios de Santiago del Estero en la South Summit de Madrid, en junio de 2025.

Desde su sede en Madrid, Odeoma firmó contratos millonarios con la AFA para desarrollar proyectos como el Prode Online, la Virtual Liga Argentina (de Playstation), un monitoreo para evaluar la implementación del VAR en el campeonato local y una “gestión integral” para la construcción de un centro deportivo de la asociación en Miami. Odeoma embolsó al menos US$15 millones entre 2021 y 2022 en sus cuentas bancarias españolas, entre honorarios y comisiones, según el relevamiento realizado por este medio.

En el Paseo de la Castellana 40, en Madrid, funcionaría la sede central de Odeoma.

Oficina en Madrid

Paseo de la Castellana 40, Madrid. Nadie sabe qué es la AFA en la recepción de este moderno edificio de oficinas en el barrio de Salamanca. La sede de Odeoma es, en realidad, un espacio de coworking que funciona en el piso 8, con pequeños despachos que se comparten entre 50 empresas. Odeoma había nacido en Cádiz, en el sur de España, pero comenzó su transformación en 2018, cuando empezó a firmar contratos con la entidad de la calle Viamonte. Su crecimiento se aceleró, en especial a partir de 2020, acompañado del desembarco de dos administradores: el español Melchor Israel Amoedo Merlín y el argentino Saracco.

Saracco y su socio español Melchor Israel Amoedo Merlín.

Amoedo Merlín, que era promotor inmobiliario, aparece como el rostro más visible de esta compañía; firma casi todos los contratos con la AFA junto a Tapia y Toviggino. El nombre Odeoma, de hecho, es su apellido al revés. “Son contratos privados de los que no puedo ni quiero informarle porque hay cláusulas de confidencialidad de por medio”, dijo Amoedo Merlín en una llamada telefónica con LA NACION.

Pero en el entramado aparecen dos argentinos: Saracco, accionista minoritario (49%) a través de la empresa Las Runas Development SL, y Enzo Fabián Trungellitti, administrador único de la sociedad Espresso Perfetto SL, un bar registrado en Granada, que fue adquirido por Odeoma durante su expansión.

Saracco y Trungellitti registraron sus domicilios argentinos en Santiago del Estero, el pago chico de Toviggino, que se convirtió en el destino favorito de los eventos del fútbol argentino durante los últimos años. Saracco tenía trato directo con Juan Pablo Beacon, un alfil del tesorero que le daba órdenes directas. Apenas trascendió su nombre durante los últimos días, dio de baja sus cuentas en X y en Linkedin.

Trungellitti, al menos hasta 2022, fue funcionario de la administración provincial que manejaba Gerardo Zamora, según documentos oficiales de ese distrito. El exgobernador santiagueño es uno de los dirigentes que mantiene buena sintonía con la conducción de la entidad. Este medio se contactó con un allegado de Saracco y con el vocero de la AFA, pero ambos prefirieron no hacer comentarios.

Saracco cerró sus cuentas en los últimos días.

A través de su marca Gold Medal Sports, Odeoma se presenta públicamente como una empresa líder en las “soluciones integrales para el deporte”. Amoedo Merlín, Saracco y el exjugador maltés Michael Borg Olivier son los tres asesores de la compañía. “Nuestro equipo está formado por profesionales con una dilatada trayectoria y una extensa red de contactos”, indica su sitio web. Gold Medal Sports -asegura- cuenta con oficinas en España, Argentina, Malta y Paraguay.

Odeoma y su marca comercial, Gold Medal Sports, firmaron al menos siete contratos con la AFA desde 2018 en adelante.

La empresa española detalla cuatro tareas en su página de Internet, todas vinculadas con la Argentina. Se dedica -asegura- al “asesoramiento en el negocio digital aplicado al fútbol argentino” y a la organización de partidos de fútbol y scouting de jugadores. También menciona la realización de la logística de equipos en viajes internacionales, que ilustra en su sitio con una foto de la Selección Argentina. Y, por último, indica que su filial paraguaya ofrece servicios financieros a los clubes, como pagos por adelantado, “para responder a las necesidades económicas del fútbol actual”.

Documento contable de Odeoma Gestión SL, vinculada al caso de la AFA

El café y la panadería

El socio mayoritario de Odeoma no es Amoedo Merlín, sino la empresa Edopin Esp SL, una sociedad dedicada al asesoramiento empresarial que fue registrada en el mismo domicilio de Paseo de la Castellana que el intermediario de la AFA. La firma fue administrada por el asesor español en los primeros años, pero como accionista aparece Silvia Abad Quesada.

Esa mujer ya había administrado, entre 2016 y 2021, otra empresa en la provincia de Córdoba, España, llamada Bojalia Investment SL. Esa sociedad, que estaba habilitada como panadería, fue disuelta en 2021.

Ese mismo año, Edopin Esp SL se convirtió en accionista mayoritario de Odeoma, en pleno auge de los contratos con la AFA. Los activos de la compañía, que eran de 60.000 euros en 2018, se multiplicaron hasta alcanzar los 14 millones de euros en 2021, según los balances de la compañía analizados por LA NACION.

A finales de ese año, el Comité Ejecutivo de AFA informó en sus boletines que se habían firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selección con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh. En todos ellos, Odeoma aparecía como el agente de cobro, con la correspondiente retención del 30% de los ingresos.

La contratación de OneFootball y de Odeoma, hasta fines de 2031, aparece en el boletín 6031 de AFA, el mismo donde se dio a conocer el vínculo con TourProdEnter, la empresa que administró al menos US$260 millones de los fondos que recaudaba la AFA en el exterior entre auspiciantes y organizadores de eventos y partidos amistosos de la Selección.

A medida que comenzó a crecer, Odeoma se ramificó a otros rubros: creó Espresso Perfetto Barcelona SL, una cafetería registrada en Granada, Andalucía, que vendió en julio de 2023 al argentino Trungellitti, exempleado del gobierno de Santiago del Estero, según consta en el Boletín Oficial del Estado de España. Odeoma también invirtió casi medio millón de euros en la sociedad española Investigaciones Crisycor AIE y creó Futbol Capital SRL.

Más allá de este entramado, la principal apuesta de Odeoma fue la creación de GMS Sports Services Ltd, una sociedad creada en Miami para continuar sus negocios con la AFA. De hecho, esta sociedad firmó un contrato en octubre de 2021 con la entidad de la calle Viamonte para “la gestión integral del proyecto AFA en Miami, tanto en el diseño, construcción, puesta en marcha y explotación”, indica el documento al que accedió LA NACION. Tapia y Toviggino aceptaron de puño y letra la propuesta de la compañía por US$3 millones durante el primer año.

Tapia inauguró en junio pasado las obras para construir el proyecto, que será la sede central del AFA International Center y de la AFA Academy. La obra fue comunicada como una iniciativa público-privada, tras firmar un acuerdo de colaboración con la municipalidad de North Bay Village, una pequeña localidad en Miami Dade. Participaron del acto Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Juan Román Riquelme y Stéfano Di Carlo, presidentes de Boca Juniors y River Plate, y glorias de la Selección, como Sergio Goycoechea y Ubaldo Fillol.

“Un espacio creado para desarrollar talento, conectar academias y potenciar la expansión global del Fútbol Argentino”, dice en la página web de AFA Internacional. Ese comunicado no menciona a Odeoma, el artífice del proyecto.

(Con la colaboración de Ricardo Brom).