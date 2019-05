Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 12:26

Tras la maniobra de la Corte Suprema de Justicia que provocó el aplazamiento del inicio del primer juicio oral y público contra la senadora y expresidenta Cristina Kirchner por corrupción, que debía comenzar el martes próximo, el presidente Mauricio Macri aseguró esta mañana en un acto en la provincia de Corrientes : "Lo que todos queremos es que no haya impunidad".

"Lo que todos queremos es progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena; que nuestro trabajo sea reconocido y que no haya impunidad", sostuvo el mandatario en una visita al Parque Ecoturístico Iberá en esa provincia.

Macri, tras el polémico fallo de la Corte: "Queremos que no haya impunidad" 05:43

Video

"Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que que aquel que no se esfuerza tiene siempre algún beneficio y algún privilegio", agregó.

Macri defendió su gestión: dijo que en el Gobierno están "trabajando en las bases, los cimientos" porque así hay "un gran futuro por delante".

"Acá hay un futuro, un futuro inédito para los argentinos, inédito porque nunca antes decidimos corregir los problemas de raíz", agregó.

Cristina Kirchner está acusada de haber direccionado la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez . La exmandataria iba a ser juzgada junto a Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros, pero los jueces Ricardo Lorenzetti , Elena Highton , Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda pidieron ayer al Tribunal Oral Federal Nº 2 que envíe a la Corte el expediente. Sin expediente no se puede hacer juicio oral, por lo cual el proceso se demorará. Además, el máximo tribunal no tiene un plazo establecido para resolver y podría demorar meses en sacar una resolución.