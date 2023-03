Malena Galmarini habló del viaje de su hijo Tomás al Mundial de Qatar: “Lo quebraron a puro dolor”

escuchar

El viaje de Tomás “Toto” Massa al Mundial de Qatar con la intención de cubrir el evento deportivo para Mundo Selección, una plataforma de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), causó tal repercusión en noviembre que el joven decidió regresar a la Argentina antes de iniciar el trabajo. Por primera vez desde que eso pasó, su madre y titular de AYSA, Malena Galmarini, habló sobre el tema y culpó a los “trolls de Cambiemos” por lo ocurrido. “Lo quebraron a puro dolor, así que se volvió”, resumió la dirigente, también esposa del ministro de Economía, Sergio Massa.

En aquel momento, el propio hijo de los conductores del Frente Renovador había contado en sus redes sociales que había desembarcado en Qatar para el Mundial. Su padre había asumido la titularidad del Palacio de Hacienda hacía tres meses en medio de un hostil clima económico y desde la Casa Rosada habían pedido a los funcionarios no mostrarse en la Copa del Mundo, por lo que su llegada a Medio Oriente causó fuerte repercusión.

“Cuando hay un ataque tan masivo y furtivo a mi hijo me duele mucho. Él estaba muy ilusionado con su trabajo, era su primer trabajo fuera de lo que trabaja con nosotros, de lo que uno le puede decir ‘che, dame una mano con esto’. Era su primer trabajo en blanco, registrado, se lo había conseguido él, en una cosa que a él le encanta como es el fútbol, que sabe muchísimo porque desde los dos meses va a la cancha”, planteó en Radio La Red Galmarini sobre los cuestionamientos que recibió “Toto”.

“Era su primer Mundial. Tenía todo. Y la verdad es que la maldad de las redes o de los trolls de Cambiemos hizo que él se tuviera que volver; no porque lo hubieran despedido o porque la marca no lo hubiera querido sostener, sino porque tiene 17 años y lo quebraron a puro dolor, con maldad, así que se volvió”, contó la titular de AYSA en cuanto a lo que sucedió el año pasado, cuando comenzaba el torneo en el que la Argentina luego se consagró campeón del mundo.

Toto Massa junto a su papá, Sergio Massa, y su mamá, Malena Galmarini Instagram

Incluso consideró que, por ellos ser peronistas, hubo mayor destrato hacia el joven. “Les pasa a algunos sí; y a otros, no. Yo no soy vigilante, pero había un montón de hijos y familias enteras, por ejemplo de Juntos por el Cambio, en el Mundial, que no salieron en ningún lado. No los atacaron ni tuvieron que volverse”, planteó Galmarini, que contrastó: “Esto le pasa a aquellos que tenemos cierta ideología política, que tenemos cierta sensibilidad social o búsqueda de la justicia social. Nos pasa mucho más a los peronistas, es como si tuviéramos vedadas algunas cosas. ‘Si vos hablás tanto de los pobres, tenés que ser pobre’; y la verdad es que mi hijo podía viajar porque se lo pagaban”.

Dijo también que era “un sueño” que tenía Tomás ir a ese Mundial y entonces insistió sobre las cuentas falsas en redes sociales: “Con los trolls, ya no sé si de [Mauricio] Macri, creo que no los maneja Macri, los maneja Patricia Bullrich o algunos de ellos, lograron quebrar a un pibe que era menor de edad. Además lo expusieron, porque contaron dónde estaba”.

No obstante, Galmarini asumió que esta no es la primera vez que la familia pasa por una situación de esas características, aunque reveló que lo ocurrido en Qatar influyó en que el joven ahora le pida a su padre no competir en la carrera presidencial. “El que más está en esa postura es Tomás, pero hace un año y pico. Lo de Qatar fue como terminar de explotar todo. Él no quiere que Sergio sea ni candidato ni presidente, porque cree que no podría hacer su vida en paz, porque está todo el mundo mirándolo, porque le pasan estas cosas que le pasaron”, aseguró.

Sin embargo, remarcó que esto no ocurre cuando ella dice que pretende ser intendenta de Tigre. “Ahí es al revés, es como que están para ayudar. Milagros [su hija] milita conmigo y estamos haciendo todo, pensando en esta ciudad del futuro”, comparó.

La posibilidad de que Massa sea candidato a presidente

En tanto, también habló sobre las expectativas para este año electoral de su marido, quien insiste en que no será candidato a la Presidencia porque “no es compatible” con su rol de ministro de Economía, aunque tras bambalinas emerge como un posible postulante. “La verdad es que no lo sé, creo que él todavía no lo sabe, no lo piensa, no es un tema que hoy esté en sus pensamientos todo el tiempo”, dijo Galmarini, quien fustigó a Martín Guzmán, predecesor de Massa en el Palacio de Hacienda.

“La situación en la que él llega o le entregaron el Ministerio de Economía fue realmente paupérrima. La gestión de Guzmán fue muy mala en todo sentido; pensando solo en lo financiero, y cero en lo productivo y lo industrial. Creemos que la Argentina va a salir adelante desde la producción y no desde la bicicleta. Al final de la cuenta también resultó muy mala la gestión en lo financiero. Nos dejó con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) difícil de cumplir, no pudo resolver cuestiones estructurales; y Sergio está caminando sobre las brasas”, apuntó la tigrense.

En ese sentido, sintetizó: “[Massa] no está pensando si puede ser candidato o no. Tiene claro que no puede ser las dos cosas: no puede ser candidato a presidente, mientras sea ministro de Economía. Y que no hay muchos que tengan el coraje, la valentía y la pasión por la patria como la que está poniendo para hacerse cargo de esta situación del país”.

Mensajes en off en la Casa Rosada

En una semana donde trascendió el malestar del ministro con el presidente Alberto Fernández por mensajes en off the record sobre supuestas medidas económicas que se habrían filtrado desde su círculo de funcionarios más estrecho, Galmarini confirmó el disgusto de su esposo. “Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse”, planteó.

Sin titubeos, aseguró incluso que esos dichos llegan “desde adentro de la Casa Rosada” y marcó: “No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas”.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que el vínculo que tiene Massa con Fernández y con la vicepresidenta Cristina Kirchner es de “muchísimo respeto” y de “relación asidua” para resolver los temas de gestión. Dijo, también, que su marido cree en el trabajo en equipo.

“Sergio nunca deja de tener diálogo con nadie, de proponer y de comentar las cosas que cree que hay que hacer, de tomar las opiniones de todos. No está ni en el mejor ni en el peor momento ni con Alberto ni con Cristina. Nunca [lo estuvo] en todo este tiempo. Tiene claro que la gestión es de un frente donde el Frente Renovador es una de las patas más importantes y él tiene muy claro que la unidad nos va a llevar a ganar la elección”, consideró Galmarini, que para terminar su explicación hizo un paralelismo: “Yo me peleo con mi marido y mis hijos no se enteran. Uno sigue la vida mientras que eso no sea una pelea que dé para separación; por ahora eso no sucede”.

