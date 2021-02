Malena Galmarini negó que sus padres hayan tenido privilegios al vacunarse Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

La presidenta de Aysa, Malena Galmarini, negó hoy irregularidades en la vacunación contra el coronavirus de sus padres, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu. Ambos, junto al padre de Sergio Massa, integran la lista de vacunados vip, aunque no figuran entre los 70 nombres que difundió el Gobierno después de que estalló el escándalo. La esposa de Massa dijo que sus padres "hicieron el trámite como cualquiera".

"Nosotros, el día que se lanzo la aplicación, nos inscribimos, no solamente porque queríamos todos estar inscriptos sino porque creíamos que había que hacerlo para que todo el mundo se inscribiera. Yo ni siquiera había hablado con mis viejos. Los llamaron, fueron, hicieron el trámite como cualquiera y se aplicaron la vacuna", explicó Galmarini en declaraciones a Radio Provincia.

La titular de Aysa no aclaró quién llamó a sus padres, o si recibieron el llamado después de haberse anotado en el registro provincial para recibir las dosis contra el virus.

Los padres de Galmarini y el padre de Massa recibieron la primera dosis en el mes de enero, antes de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciara el arranque de la vacunación para adultos mayores, lo que ocurrió el 30 de enero con un operativo en una residencia hospitalaria de Temperley.

Según los registros que consultó LA NACION, Durrieu recibió la primera dosis el 22 de enero y la segunda, el 11 de febrero; Galmarini recibió las inyecciones los mismos días que su esposa, mientras que Alfonso Massa, el padre del presidente de la Cámara de Diputados, recibió la primera dosis el 26 de enero y la segunda, el 11 de febrero, como sus consuegros.

La presidenta de la empresa de agua y cloacas remarcó que "si hubiese utilizado las prerrogativas del poder", tanto ella como Massa estarían vacunados. Y subrayó: "Creímos que no nos correspondía".

En sus declaraciones radiales, justificó la vacunación de personas jóvenes, otro de los puntos escandalosos del caso de los vacunatorios vip. "Si se vacunaron chicos de 20 o 30 años, van a estar inmunizados y colabora con la inmunización de rebaño, más allá de que no haya sido correcto que lo hayan hecho en este momento", opinó.

"No me voy a aplicar la vacuna hasta que no se la aplique el último trabajador de Aysa", aseguró Galmarini, quien destacó a Ginés González García. "Creo que cometió un error, y también creo que fue un gran ministro. Es el sanitarista contemporáneo mas importante de la Argentina. Ha hecho por la salud pública y la salud de las mujeres muchísimo en toda su trayectoria", lo ensalzó.

"Si cometió un error, no soy quien para juzgarlo. Lo ha hecho el Presidente, que es a quien le compete tomar la decisión. Por un error, uno no puede lapidar a un ministro, a una gran persona y profesional como Ginés González García" concluyó.

