Malvinas, champán francés y fútbol: el cruce entre el exembajador británico y un funcionario kirchnerista

Reclamos e inquinas que no se toman descanso. En medio de los festejos por la copa del mundo, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, salió al cruce del exembajador británico en Buenos Aires Mark Kent, quien desde Inglaterra celebró el triunfo del seleccionado argentino en Qatar.

“Celebrando la victoria de Argentina con champán francés Al Obelisco , mis amigos!”, escribió en su cuenta de Twitter Kent, quien ocupó la embajada británica en Buenos Aires durante seis años, entre 2016 y 2022, en los que construyó un perfil de comunicación desacartonado, alejado de los cánones diplomáticos, en busca de recomponer puentes ante el reclamo histórico de la Argentina por la soberanía en las Islas Malvinas.

Celebrando la victoria de Argentina con champán francés 🥂🤣🏆🇦🇷 Al Obelisco , mis amigos! 👏👏👏 pic.twitter.com/zedkVzbS0R — Mark Kent (@MarkAGKent) December 18, 2022

Carmona, a cargo de la Secretaría que vela por mantener en alto el reclamo argentino sobre las Islas, le salió al cruce. “Las sobreactuaciones están de más @MarkAGKent El brindis con espumante se lo aceptaremos el día que devuelvan las #Malvinas #LasMalvinasSonArgentinas”, le respondió a Kent el exdiputado mendocino.

Las sobre actuaciones están de más @MarkAGKent

El brindis con espumante se lo aceptaremos el día que devuelvan las #Malvinas #LasMalvinasSonArgentinas 🇦🇷🏆 https://t.co/ShiATp82h1 — Guillermo Carmona (@grcarmonac) December 18, 2022

Ante el reproche, Kent buscó llevar la discusión al plano personal, recordando que ya no es funcionario británico. “Que triste. Estoy feliz por tu país campeón del mundo. No tiene nada que ver con la politica. Salí del gobierno. Trabajo en el sector privado”, le respondió a Carmona, aunque luego deslizó: “Si quieres manipular un gran éxito deportivo de tu país para tus propias ganancias políticas, bien. Que pena. Pero no me sorprende”.

Que triste. Estoy feliz por tu país campeón del mundo. No tiene nada que ver con la politica. Salí del gobierno. Trabajo en el sector privado. Si quieres manipular un gran éxito deportivo de tu país para tus propias ganancias políticas, bien. Que pena. Pero no me sorprende https://t.co/9RpN7wRpbv — Mark Kent (@MarkAGKent) December 18, 2022

