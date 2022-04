Malvinas, hoy: después de dos años de pandemia, vuelven los vuelos comerciales a las islas

PUERTO ARGENTINO.– Luego de dos años sin vuelos comerciales, el gobierno de las Islas Malvinas espera restablecer la conexión con el continente a principios de julio a través de Chile y sumar la ruta desde Córdoba para el comienzo de la temporada alta de turismo, en noviembre, a los que se sumarán los vuelos “humanitarios” para los familiares de los combatientes caídos.

“El primer paso es terminar la cuarentena como tal el 4 de mayo. Luego comenzará un proceso de unos tres meses para traer los vuelos, ya que hay que gestionar todos los permisos necesarios. Pero estamos apuntando a julio”, estimó el miembro de la Asamblea Legislativa local Mark Pollard durante una entrevista con LA NACION. “Apuntamos a un vuelo desde y hacia Punta Arenas, con destino final en Santiago de Chile”, precisó.

Pollard afirmó que ese sería un paso intermedio con la aerolínea Latam antes de avanzar hacia el vuelo semanal con destino final en Brasil que se había inaugurado en noviembre de 2019. “La idea es, más tarde, retomar el vuelo desde San Pablo con escala en [la ciudad de] Córdoba. No hemos fijado una fecha tentativa aún, pero quizá sea en noviembre para la temporada turística” .

Hasta el inicio de la pandemia, Latam mantenía un vuelo por semana entre San Pablo y las islas Malvinas que una vez por mes hacía escala en Córdoba y que se realizaba con aviones Boeing 767 con una capacidad para 221 pasajeros.

Ante el avance del Covid-19, sin embargo, las islas cerraron sus fronteras, tanto para vuelos comerciales como para cruceros turísticos.

Mark Pollard, miembro de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas

Desde entonces, la única forma de entrar o salir del archipiélago es, previa autorización especial, a través de la base militar de Brize Norton, en las afueras de Oxford, Reino Unido, con una escala para recargar combustible en Dakar, Senegal .

El gobierno de la islas, que la Argentina no reconoce como tal, anunció el levantamiento a partir del 4 de mayo próximo de la cuarentena de entre 5 y 10 días corridos a la que debe someterse todo aquel que llega al archipiélago. Pero todavía no definió qué exigencias sanitarias se les pedirán a los pasajeros que arriben al territorio en los futuros vuelos comerciales.

“No estamos seguros de qué haremos, dados los diferentes esquemas vacunatorios. Hay varias opciones y es uno de los puntos a definir”, explicó Pollard. “Idealmente, queremos que todos vengan vacunados”, agregó en diálogo con LA NACION.

La Cámara de Comercio local espera que el restablecimiento de los vuelos regulares de Latam de un mayor impulso y diversificación a las islas, que crecen a un ritmo del 5% anual, pero que dependen en un 60% de la industria pesquera.

“Los aviones deberían comenzar a aterrizar dentro de dos a tres meses, y por seguro lo estarán para la próxima temporada alta”, indicó el presidente de la entidad, Mike Summers, ante una consulta de LA NACION.

La aerolínea Latam ya gestionó los permisos con las autoridades brasileñas en febrero de este año, pero el servicio quedó en suspenso. La compañía llegó incluso a programar una frecuencia semanal que volaría todos los miércoles. Debía partir desde el aeropuerto de Guarulhos bajo la designación LA 8210, a las 9.30, para aterrizar en la base militar de Mount Pleasant a las 14.30. Y el regreso sería en el vuelo LA 8211, que despegaría a las 16.30 de las islas con hora de arribo a San Pablo a las 21.40.

Summers detalló que los mayores desafíos económicos y comerciales para las islas pasan en la actualidad por la suba en los costos de exportación y la escasez de mano de obra que se registra en el archipiélago, pero descartó que las iniciativas que impulsa el Estado argentino muevan el amperímetro de las autoridades británicas.

“No hay futuro en las políticas que sigue el gobierno argentino en la actualidad en relación con las islas. No tienen ningún efecto en la situación interna de las islas”, afirmó, antes de lanzar una comparación polémica. “No hay mayores diferencias entre lo que hizo [el dictador Leopoldo] Galtieri en 1982 y lo que hace ahora el Gobierno. Apunta contra nosotros para tapar los problemas domésticos. No hay futuro en una dinámica así”.

En una entrevista por separado, el legislador Pollard sostuvo que “hay muchos temas para hablar con el gobierno argentino, pero no es posible mientras no reconozca a los isleños como pueblo y reconozca al gobierno local”.

Mike Summers

“¿Cuánto tiempo tiene una población que vivir en un lugar antes de ser reconocida como un ‘pueblo’? No somos ‘implantados’ por los ingleses, somos multiculturales. Mis abuelos eran de Uruguay, Irlanda, Reino Unido y de acá, donde mi ancestro llegó en 1849. Mis hijos son la séptima generación en las islas”, planteó.

Pollard confirmó también que se restablecerán los vuelos “humanitarios”. “Ya fueron aprobados en el pasado y lo serán siempre. Son importantes para las familias de aquellos enterrados en el Cementerio [de Darwin] para decirles adiós a sus seres queridos y haremos lo que podamos para que puedan viajar cuando antes”, precisó.

El legislador lamentó, por el contrario, que el gobierno argentino no haya autorizado el paso de vuelos “compasivos” por el espacio aéreo nacional durante los últimos años.

“El último episodio fue el 19 de marzo, cuando estaba previsto un vuelo para chilenos, peruanos y otras nacionalidades de América del Sur que tienen sus pasaportes vencidos o no pueden costear un viaje a través de Londres, pero desde la Argentina dijeron que ese vuelo lo podía hacer Aerolíneas Argentinas”, afirmó Pollard. “Respondimos a través del gobierno británico, porque la Argentina no nos reconoce como interlocutores, que solo necesitábamos autorización para sobrevolar el espacio aéreo argentino, pero no concedieron ese permiso”, agregó Pollard.

De acuerdo con el legislador, “no es la primera vez que ocurre algo así. Es una lástima. Estamos hablando de sudamericanos que están muy ansiosos por volver a ver a sus familias, tras más de dos años de pandemia, pero no es la primera vez. Al principio de la pandemia, embarcaciones peruanas quedaron varadas acá. Tuvimos que rentar un vuelo que los llevó a Perú a través de España”.