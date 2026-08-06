Manifestantes incendiaron una bandera de Estados Unidos en las cercanías del Congreso

En medio de un clima de extrema tensión este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso, un grupo de manifestantes descolgó una bandera de Estados Unidos de un hotel cercano y la prendió fuego.

En un video difundido en redes sociales que registró toda la secuencia del incidente se oye a militantes apoyar esa acción al grito de “La Patria no se vende”.

Manifestantes incendian bandera de EEUU

Según pudo saber de fuentes policiales consultadas por LA NACION, pasadas las 20 había 12 personas detenidas, mientras que tres agentes de las fuerzas -entre prefectos y gendarmes- fueron derivados al hospital Churruca, por haber recibido pedradas en la cabeza. En tanto, una fotógrafa resultó con traumatismo de cráneo y un camarógrafo recibió balas de goma.

Al mismo tiempo, aproximadamente un centenar de manifestantes regresó hasta las vallas emplazadas sobre Ayacucho y Rivadavia, a una cuadra del Congreso. Con contenedores de basura bloquearon parcialmente la circulación vehicular y permanecieron sobre la calzada, en un clima de creciente tensión con el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona.

Manifestantes incendiaron una bandera de Estados Unidos en las cercanías al congreso

Estos episodios de violencia motivaron al diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Esteban Paulón, a citar de urgencia a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que brinde explicaciones sobre el operativo policial llevado a cabo afuera del Congreso mientras en el interior del recinto se debate la ley de inviolabilidad a la propiedad privada.

Entre las principales exigencias que presentó el legislador socialista figuran:

Justificación del operativo.

Represión injustificada.

Identificación de agentes.

Uso de camiones hidrantes.

El operativo desplegado en las afueras del Senado incluyó 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Antes de las 21hs, desde el Ministerio de Seguridad informaron que tres manifestantes fueron detenidos bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad.

Otro de los focos de violencia se registró en las intersecciones de Rodríguez Peña y Rivadavia e Yrigoyen y Solís, donde los enfrentamientos, las corridas y los estruendos del armamento policial se oyeron durante varios minutos.

A través de un camión hidrante, la policía alejó a manifestantes que intentaron derribar las vallas colocadas frente al Congreso, en el frente de la marcha que sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales convocaron contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Previo a la trifulca, la manifestación en las adyacencias del palacio legislativo solo tenía el colorido y la percusión que aportaban algunas pocas personas vinculadas a gremios y partidos de izquierda y kirchneristas. En las protestas también apareció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Una vez reanudada la sesión en el Senado para la tratar la ley de tierras, la protesta se hizo más nutrida, aunque estuvo lejos de ser una convocatoria masiva. Aunque las columnas gremiales y políticas fueron mayoría, también hubo una pequeña participación de personas no identificadas con alguna agrupación.