Manuel Adorni adquirió también un departamento en Caballito sin desprenderse de los que ya tenía

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó otro inmueble a su patrimonio: un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito. Lo adquirió sin haber vendido la propiedad en la que vivía cuando entró en el Gobierno, en Parque Chacabuco.

LA NACION pudo constatar esta información en el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Adorni figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de las dos viviendas en la ciudad de Buenos Aires.

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho esta mañana el jefe de Gabinete en la conferencia de prensa que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y la posterior revelación de que Angeletti había comprado una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a fines de 2024.

La documentación del Registro de la Propiedad de inmuebles sobre Manuel Adorni

El frente del edificio donde vive Manuel Adorni Valeria Rotman

Adorni dijo hoy que se había mudado a Caballito. Eludió confirmar ante los periodistas de la Casa Rosada que ese departamento le perteneciera. Solo dijo: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

El jefe de Gabinete enfatizó en que no hubo un salto en su patrimonio desde que ingresó al Gobierno, el 10 de diciembre de 2023.

En aquel momento, solo tenía dos inmuebles a su nombre: el de la calle Asamblea y uno en La Plata. El primero, según la declaración jurada obligatoria ante la Oficina Anticorrupción (OA), tiene 115 metros cuadrados y figura a medias con su mujer. El de La Plata, de 107 metros cuadrados, lo anotó como 100% suyo desde 2016 y producto de una donación familiar. Ambas propiedades siguen inscriptas a su nombre, según los registros oficiales consultados por LA NACION.

Adorni no informó en su declaración patrimonial de 2024 la casa del club de golf Indio Cua. Tampoco quiso decir si la había incluido en el anexo reservado (como un bien exclusivo de su cónyuge) y no explicó el origen de los fondos con los que la compró Angeletti. Según dio a entender el jefe de Gabinete, incluirá los cambios en sus bienes en la declaración de 2025, cuyo plazo de presentación vence a mediados de año.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Los registros consultados por LA NACION no indican en qué momento compró el departamento de Caballito.

La familia Adorni está viviendo en esa dirección de Caballito. Hoy, a las 8.03 de la mañana, el jefe de Gabinete salió desde allí hacia la Casa Rosada en una camioneta Toyota gris manejada por su custodia.

Manuel Adorni, al llegar a Casa Rosada Nicolás Suárez

Casas y un auto nuevo

En su declaración jurada de ingreso a la función pública, Adorni incluyó un vehículo Renault Captur de 2019, depósitos en el país por algo más de $180.000 y en el exterior por más de $9 millones, además de fondos de inversión por $10 millones y dinero en efectivo en el país (entre dólares y pesos) por unos de 2,1 millones de pesos. Es decir, dinero, en total, por unos 15 millones de pesos, equivalentes, al final de diciembre de 2023, a unos 25.000 dólares (al dólar oficial) o 20.500 dólares (al dólar blue).

En 2024, ya como funcionario, compró una Jeep Compass Sport de 2021 -sin vender el Renault- y declaró dos deudas que suman el equivalente a unos 30.000 dólares.

Adorni insistió en su conferencia de prensa que no daría más información a la prensa: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”. LA NACION se contactó por el departamento de Caballito con el abogado del funcionario, a quien él había remitido las últimas consultas sobre su patrimonio. No hubo respuesta al cierre de esta publicación.

Manuel Adorni: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder”

Molesto por las preguntas, en la conferencia de prensa se quejó: “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legítimamente”.

Los registros oficiales en la ciudad de Buenos Aires también dan cuenta de otra propiedad familiar, en este caso solo a nombre de Angeletti, en el barrio de Parque Avellaneda. Se trata de un departamento en Bragado al 4700, donde la pareja vivió en sus primeros años de casados y que habría sido comprado con un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Ella también tiene a su nombre una propiedad en el partido de Morón, según información oficial de la provincia de Buenos Aires.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti Instagram Bettina Angeletti

Angeletti tiene un emprendimiento de “coaching ontológico” bajo el nombre de +BE. Estaba inscripta ante la AFIP como monotributista cuando Adorni asumió en la función pública. Desde octubre pasado está registrada como autónoma categoría II.