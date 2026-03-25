Lo que Adorni no contestó en su conferencia: el nuevo departamento, la casa en Indio Cua y un viaje que no le facturaron

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo hoy que todo su patrimonio lo construyó antes de llegar al Estado y eludió dar precisiones sobre compras posteriores y sobre el viaje a Punta del Este que él dice haber pagado de su bolsillo, pero que fue facturado a otras personas. Alegó que no podría dar detalles porque existía una causa penal en trámite, aunque no explicó por qué motivo aportar claridad sobre sus operaciones podría complicar la investigación de la Justicia. “Vos no sos juez. No tengo por qué darte explicaciones” y “yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente”, fueron algunas de sus respuestas durante la conferencia de prensa que brindó hoy en la Casa Rosada.

Los cambios en su patrimonio

“A mi patrimonio lo construí en el sector privado”, afirmó hoy Adorni. Desde que es funcionario registra cambios en su modo de vida: se mudó de Parque Chacabuco a Caballito y su mujer se compró una casa en un country. Nada de eso aparece en las declaraciones juradas de acceso público que hoy se conocen del funcionario. Él dijo que tiene todo en regla, pero se negó a dar explicaciones.

Adorni llegó al Gobierno, según su declaración jurada inicial, con dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires (es en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco), que informó que tiene desde 2014 y figura a medias con su mujer, y otro de 107 metros cuadrados en La Plata (100% de él, por una donación familiar), que declara que es suyo desde 2016. También, un vehículo Renault Captur de 2019, depósitos en el país por algo más de $180.000 y en el exterior por más de $9 millones, además de fondos de inversión por $10 millones y dinero en efectivo en el país (entre dólares y pesos) por unos de 2,1 millones de pesos. Es decir, dinero, en total, por unos 15 millones de pesos, equivalentes, al final de diciembre de 2023, a unos 25.000 dólares (al dólar oficial) o 20.500 dólares (al dólar blue).

En 2024, ya como funcionario, compró una Jeep Compass Sport de 2021 -sin vender el Renault- y declaró dos deudas que suman el equivalente a unos 30.000 dólares.

En su conferencia de hoy, Adorni confirmó que vive en Caballito. En su última declaración jurada no aparece un inmueble allí y hoy eludió responder si este es un nuevo bien de su propiedad. Se trata de un departamento en Miró 554. Mientras tanto, su departamento de Parque Chacabuco aparece en venta en la página de Zonaprop.

Manuel Adorni: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder”

¿Planea Adorni informar el departamento de Caballito en su próxima declaración jurada? No lo dijo y no explicó por qué, pero afirmó: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

A Adorni también se le adjudicó una casa en Martínez, en la que vecinos dijeron haberlo visto con asiduidad. Él no precisó hoy si tiene alguna relación con ese inmueble, solo dijo: “Con respecto a la casa de Martínez, es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno”. Lo mismo había dicho cuando apareció el video que daba cuenta de su viaje, en un avión privado, a Punta del Este el fin de semana largo de Carnaval.

Adorni podría alegar que los cambios patrimoniales de su grupo familiar obedecen a los ingresos de su mujer, Bettina Angeletti. Ella se presenta como prestadora de servicios de “coach ejecutivo y de vida” y “experta en Desarrollo Organizacional”.

Es licenciada en Administración de Empresas y en julio de 2024, seis meses después de que Javier Milei asumiera la presidencia, fundó +BE, una consultora de “coaching organizacional”. En octubre del año pasado, facturaba servicios por +BE como monotributista, según una factura a la que accedió LA NACION. A fines de 2025 Angeletti empezó a aparecer en los registros como autónoma.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

La casa del country

Los Adorni tienen, desde hace un año y medio, una casa en el country Indio Cua, que está a nombre de la mujer del jefe de Gabinete. Adorni no la informó en su declaración jurada pública. Tampoco si la había declarado en el anexo reservado. No explicó el origen de los fondos con los que la compró Angeletti.

En noviembre de 2024, Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, compró la Unidad Funcional 380 del club de campo Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a un particular. En el registro de propiedad bonaerense quedó constancia de que ella, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni. El diario Clarín mostró el recibo de expensas a nombre de Angeletti: más de 699.000 pesos mensuales.

La casa de Indio Cua que compró la mujer de Adorni

Adorni no informó esta casa en el anexo público de la declaración jurada que debe entregar cada año en la Oficina Anticorrupción (OA). Podría estar en el anexo reservado, como un bien propio de su esposa. Ella podría alegar que lo compró, por ejemplo, con dinero que le donaron. En ese caso, sería solo de ella. Pero Adorni no dio ninguna explicación.

Para conocer los anexos reservados de las declaraciones juradas y conocer los bienes de los cónyuges de los funcionarios es necesario hacer un pedido ante el Ministerio de Justicia; no se accede directamente. Esto es así desde 2013, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma de la Ley de Ética Pública que fue muy cuestionada por restringir el acceso a datos patrimoniales de los funcionarios.

El viaje a Punta del Este

Adorni dijo hoy: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”. Sin embargo, ni la factura del viaje de ida ni la de la vuelta están a nombre de él. “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”, le contestó al periodista que le preguntó hoy si existían constancias de ese pago.

Carlos Pagni fue el primer periodista que dio cuenta de este viaje. Fue el 9 de marzo. Esa misma semana apareció un video donde se los ve subir a un avión privado a Adorni, su mujer, sus dos hijos y Marcelo Grandio, un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Grandio dio varias versiones sobre los vuelos. Primero dijo que “Manu lo pagó”; después, que cada uno pagó su parte, y finalmente, que lo pagó Adorni “con plata del Estado”.

Adorni, en una entrevista sobre el tema, contestó: “No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”. Y denunció un supuesto intento interno de desestabilización contra el Gobierno: “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”.

El video que confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

Los viajes se contrataron con la empresa Alpha Centauri S.A., que a requerimiento de la Justicia informó que el vuelo de vida costó 4830 dólares, que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse, la productora de Grandio.

El vuelo de vuelta (en el que solo viajaron Adorni y su familia) fue parte de un paquete de viajes comprado a Alpha Centauri S.A. Según la factura presentada por esa firma en la causa, el paquete de 10 viajes costó 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Esa factura se hizo a nombre de Agustín Issin Hansen, un piloto de 46 años. Consultado por LA NACION, dijo que él no fue quien pagó por el vuelo del jefe de Gabinete. “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri, yo soy broker. Al vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”.

TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y el mismo día que Pagni habló por primera vez del viaje. Adorni no dio ninguna explicación. “Yo pague mi proporcional. El resto es meterme en la investigación penal”.

Las causas penales como traba

El jefe de Gabinete insistió, a lo largo de su conferencia de prensa, en que no podía dar precisiones sobre su patrimonio y sus operaciones porque, si lo hacía, podría “entorpecer” la actuación de la Justicia. No dio ningún fundamento para sostener semejante afirmación.

“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso. Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, dijo el jefe de Gabinete.

Existen, en efecto, dos causas relativas a los gastos y el patrimonio de Adorni en los tribunales de Comodoro Py. En la que llevan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo por el viaje a Punta del Este, se pidieron, la semana pasada, una serie de medidas de prueba para investigar quién pagó los vuelos y se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse y la solicitud de un informe a ARCA para precisar las operaciones de la productora de Grandio con la TV Pública, Issin, Adorni y Angeletti. Buscan quién pagó realmente los viajes.

La mera existencia de una causa penal no implica una obligación de silencio y mucho menos para el acusado. Más habitual es que el implicado invoque que tiene el derecho (y no la obligación) de no dar información que pueda afectar su estrategia de defensa.

Más allá del ámbito penal, la regla legal, en cuanto al Estado y los funcionarios, es la transparencia. Es por eso, por ejemplo, que la Ley de Ética Pública habilita el acceso a la información sobre los patrimonios de los funcionarios sin necesidad de petición.

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal recordó hoy en X, con ironía, cuando Adorni consideraba como “pública” la “vida privada” de los funcionarios y celebraba que ella hubiera dado detalles de su separación. Fue en 2016, cuando él todavía estaba lejos de desembarcar en la Casa Rosada.