Revisarán el celular del contratista para buscar mensajes borrados: Manuel Adorni le dijo que podía contar con él

El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar el celular del contratista Matías Tabar, que remodeló la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz, para rescatar mensajes borrados automáticamente de sus conversaciones con el jefe de Gabinete.

El fiscal Gerardo Pollicita pidió realizar esta medida luego de que ayer Tabar le dejó el celular al declarar como testigo.

Allí, Tabar contó que las obras de remodelación tuvieron un costo total de 245.000 US$, incluida la mano de obra, los materiales y todos los muebles y artefactos adquiridos para la casa.

Asimismo, Tabar relató que en los días previos a su declaración Adorni le mandó un mensaje de WhatsApp. Fue cuando la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito ya estaba en la agenda pública de los medios y faltaban pocos días para que Tabar se presentara a declarar.

Adorni le mandó un chat para consultarle si lo podía llamar y Tabar lo telefoneó.

Manuel Adorni, al llegar a la Cámara de Diputados LN+

Allí, en esa conversación telefónica, que duró diez minutos, hablaron sobre la situación.

“Le dijo que era una mierda para él pasar por la instancia de tener que ir a declarar, de lo incómodo que era para su socia y para su familia”, cuentan amigos de Tabar.

Matías Tabar el contratista que remodeló la casa de campo de Manuel Adorni Facebook Matías Tabar

Allí, Adorni le dijo que si necesitaba “ayuda, que contara con él y su equipo”, según dijeron allegados a Tabar, que indicaron que el jefe de Gabinete nunca mencionó el ofrecimiento de un abogado.

Tabar rechazó la ayuda.

Ese mensaje se eliminó porque el servicio de mensajería tiene activado un sistema de borrado automático.

Por eso, los investigadores ahora buscan rescatar este mensaje y los que intercambió con Adorni referidos al avance de las obras.

El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.

Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

Adorni pagó supuestamente 120.000 US$ por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.

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Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.

El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$ 245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales.

Con ese dinero se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.

El testigo fue a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios nuevos. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.

Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.

“Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas sobre la declaración del contratista.