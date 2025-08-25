Maqueda habló sobre el escándalo de los audios: “Llegaron tratando de evitar en el barro y ahora están en el barro”
El exjuez de la Corte Suprema consideró que el oficialismo atraviesa una situación “muy difícil políticamente”; opinó que el discurso de Milei contra la corrupción se vio “invalidado”
- 2 minutos de lectura'
El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda se refirió este lunes al el escándalo por los audios sobre presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que estaba a cargo de Diego Spagnuolo, y que involucrarían a Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Durante su paso por LN+, Maqueda coincidió en que la remoción de Spagnuolo del cargo le da cierta verosimilitud a las grabaciones editadas y obtenidas de manera clandestina. “Sí decía la verdad, ¿por qué lo removieron? En todo caso, tendrían que haber removido a aquellos que mencionaba en los audios", sostuvo.
Para el exintegrante del máximo tribunal, “la fuerza política que nos gobierna llegó al poder tratando de evitar el barro y hoy no solo están en el barro sino también en el chiquero”. “Es una situación muy difícil políticamente porque sabemos además que están en medio de un proceso electoral. Al mismo tiempo, invalida mucho de lo que se venía diciendo respecto de otros sectores ligados a la corrupción”, opinó.
Con vistas al avance de la causa, que lleva adelante el juez federal Sebastían Casanello, anticipó la posibilidad de que el extitular de la Andis se acoja a la figura del arrepentido. “Imputación mediante podría hacerlo”, dijo Maqueda. Y aclaró: “A mi no me gustaría sin embargo colgar una figura sobre una persona que por el momento es inocente. Hay que esperar los resultados. No debemos dejarnos ganar por la ansiedad”.
Noticia en desarrollo.
Seguí leyendo
Otras noticias de Juan Carlos Maqueda
LN+. Maqueda opinó sobre la actual conformación de la Corte y le envió un mensaje a Javier Milei
"Descortesía". Qué dijo el exjuez Maqueda sobre su salida de la Corte Suprema
"Fue una decisión de Milei". Maqueda dijo que fue apartado de la Corte Suprema “con descortesía” y se refirió a la condena de Cristina Kirchner
- 1
Solo en Off | La sorpresiva aparición de Diego Lagomarsino en un acto de campaña en River Plate
- 2
Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad
- 3
Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios
- 4
Fentanilo: el gobierno de Kicillof le reclama a Milei más inversión en el organismo que controla la producción de medicamentos