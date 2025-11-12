Maqueda dijo que Cristina Kirchner “secuestró” al peronismo y que el partido “atraviesa el peor momento de su historia”

CÓRDOBA.- El peronismo atraviesa “el peor momento de su historia”, dijo el exministro de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, que tiene una larga trayectoria en ese partido en Córdoba y está jubilado desde el año pasado. “En este momento estamos viviendo un secuestro del partido por parte de Cristina Kirchner y del kirchnerismo de paladar negro -afirmó-. El partido está siendo utilizado específicamente para la política personal de Cristina.”

En una entrevista publicada por el diario pampeano La Arena, Maqueda interpretó que la expresidenta debe dar un paso al costado. “Hay un proceso que se ha dado ya desde hace tiempo, fundamentalmente desde el segundo gobierno de Cristina, de centralización de las decisiones en el peronismo y de un achicamiento progresivo”.

Según su lectura, el peronismo existe “en sí mismo” en el conurbano bonaerense, mientras que en el resto de las provincias “tiene características tan propias que son confederaciones”. En ese contexto, entiende que termina siendo más un partido provincial que uno nacional.

La última salida de Maqueda como juez del Palacio de Tribunales Ricardo Pristupluk

“Esto lo hace absolutamente débil. Me parece que es hora de que ciertos dirigentes políticos, como en este caso Cristina Kirchner, den un paso al costado y permitan la renovación de los cuadros dentro del partido, porque en este momento está haciendo un efecto tapón que no permite la renovación y al mismo tiempo, [el peronismo] está totalmente paralizado, cerrado y sin ningún debate”.

Maqueda integró la Corte Suprema desde 2002 hasta fin del año pasado, cuando cumplió 75 años. Tras su partida, la Corte quedó compuesta por Horacio Rosatti, que actualmente ocupa la presidencia, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Maqueda sostuvo que su alejamiento del máximo tribunal fue una “descortesía”, una decisión particular del presidente Javier Milei. Fue notificado de su retiro de manera pública en marzo de 2024, meses antes de cumplir los 75 años.

Sobre la historia del peronismo, en la entrevista, indicó que después de la interna “muy civilizada” entre Carlos Menem y Antonio Cafiero el partido “se fortaleció mucho”.

“Hubo un fortalecimiento democrático del peronismo. En este momento estamos viviendo un secuestro del partido por parte de Cristina Kirchner y del kirchnerismo de paladar negro, donde el partido está siendo utilizado específicamente para la política personal de Cristina”, resumió.

El exministro de la Corte se refirió además a los dichos de Milei sobre la detención de Cristina Kirchner, que el Presidente se adjudicó (“Soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, dijo Milei). “Me parece lamentable -respondió Maqueda-. El procedimiento penal que se llevó a cabo en la causa de Vialidad, por la cual en este momento la expresidenta de la Nación tiene una prisión domiciliaria fue absolutamente dentro del Poder Judicial. Todo el mundo sabe que fue producto de un juicio oral, que después la Cámara de Casación se expidió en el mismo sentido sobre el tema y que se presentó un recurso extraordinario ante la Corte, que la Corte no aceptó y [la sentencia] quedó firme”. Maqueda advirtió: “La prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner no es una atribución del presidente de la Nación, sino del Poder Judicial”.

Maqueda también se refirió a la composición actual del máximo tribunal. “Debo decirle que la Corte Suprema actual está en una situación delicada porque está incompleta”, advirtió. “El consenso para los temas trascendentes que tiene que resolver la Corte, en una corte disminuida como la de hoy, es absolutamente muy difícil”, dijo.