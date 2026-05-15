Marcela Pagano respondió a los agravios de Milei, que la había tildado de “cerda”

La diputada del monobloque Coherencia Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), respondió este viernes a los agravios del presidente Javier Milei, quien la había tildado de “cerda” y de “lechón iraní”, y dijo que tiene “16 kilos de puro amor en su panza”, en referencia al embarazo que cursó.

“Lamento que Milei, que defiende la vida y su agenda ‘pañuelo celeste’, no entienda que una mujer a pocos días de parir claramente siempre va a tener panza. En mi caso tengo 16 kilos de mucho amor en mi vientre y gracias a todos los que se solidarizaron también. Incluso del propio gabinete, los compadezco”, expresó la legisladora desde sus redes sociales.

El posteo de Marcela Pagano

Pagano se manifestó en estos términos al responder a una publicación de la periodista Viviana Canosa, quien se solidarizó con ella y con la periodista Débora Plager ante los descalificativos de Milei.

El jueves último, en una entrevista con el canal de streaming oficialista Neura, Milei había tildado a Pagano de “lechón iraní”, que es el apelativo con el que la diputada libertaria Lilia Lemoine suele referirse a la legisladora disidente.

Qué había dicho Milei

El Presidente sostuvo en esa oportunidad que “el día que los argentinos pongan las pelotas sobre la mesa y digan ‘Queremos ser un país libre’”, la economía va a “volar”.

Javier Milei, en Neura Captura

“La clave del progreso de la Argentina está en los argentinos. Si los argentinos se pierden y boludean con las estupideces y las operaciones que arma el ‘lechón iraní’, si somos tan boludos, nos vamos a hacer mierda”, había señalado Milei.

Y llamó a que los argentinos “entiendan que el camino es el de la libertad, y que no se tienen que comer todas las curvas que te arma esta banda de hijos de puta, porque no es solo el ‘lechón iraní’, sino sus socios en los medios, políticos y empresarios, y los opinólogos, que opinan por guita”.

Milei, contra el periodismo

Después de la entrevista en Neura, Milei asistió de sorpresa al programa ‘Las Tres Anclas’, de otro canal oficialista, Carajo. Allí, entre otros temas, apuntó contra el periodismo y pidió un proyecto de ley para que los comunicadores presenten su patrimonio.

Entre las periodistas a las que mencionó se encuentra Débora Plager, a quien acusó de ser “cómplice de genocidio” por haber defendido la ley de despenalización del aborto cuando se aprobó.

Milei, en Carajo

Cuando se encontraron los ocho fetos en el hospital [en referencia al caso ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester], ella se enojó con el jurista y contó que ella fue al Congreso a defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista”, dijo.