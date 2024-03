Escuchar

El jueves pasado fue un día caliente para la política nacional por el controvertido tratamiento del DNU 70/2023 en el Senado, que finalmente fue rechazado. Durante esa jornada, el presidente Javier Milei recibió a Marcela Podestá Costa, la sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini, con quien estuvo reunido una hora y media en uno de los salones de la Casa Rosada.

Con la presencia de Karina Milei en la reunión, Podestá, que fue con su hija Vicky, le llevó un obsequio: una “Cruz Orlada” de 12 centímetros que mandó a hacer especialmente para él con un platero de San Antonio de Areco, Martín Pastori. Según cuenta, la cruz forma parte de la iconografía de Solari Parravicini, a quien llama “el mayor profeta argentino” y “tiene la propiedad de transformar lo malo en algo bueno”.

La Cruz Orlada, el regalo de la sobrina nieta de Solari Parravicini al presidente Milei; se la mando a hacer en San Antonio de Areco

Milei y Podestá se siguen mutuamente en la red social X (ex Twitter), donde la mujer tiene 18.000 seguidores, muchos libertarios “que se están tatuando las psicografías de mi tío abuelo. Es muy impresionante”, dice a LA NACION.

En su cuenta, Podestá suele publicar algunos de los dibujos que lo hicieron famoso. Entre ellos, uno en el que se puede leer: “Córdoba la docta dará palabras y hechos que asombran...”, al que Milei le dio un like. Hay una suerte de mística conexión entre los libertarios y Benjamín Solari Parravicini. Vale recordar que después de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde convocó al “Pacto de Mayo” en Córdoba, el Presidente dijo que lo hizo porque “es el lugar fundacional en términos del conocimiento en la Argentina, por eso es la docta”.

Dibujo de Parravicini realizado en 1973

En X, por mensaje directo, Podestá le escribió al Presidente que quería llevarle un presente personalmente, y tuvo respuesta favorable casi inmediata. Lo describe como “un amor de persona. Habló de política y también escuchó con mucha tranquilidad”. Dijo que fue “muy generoso” en brindarle su tiempo y que es una persona “sencilla”.

Su primer acercamiento a Milei fue durante uno de sus actos de campaña, en 2021, donde logró darle unos stickers con la imagen de la cruz orlada. A ello le siguieron mensajes privados por Inbox en lo que era twitter, hasta que finalmente se conocieron personalmente la semana pasada. Previamente, Milei le había transmitido, con el envío de una foto, que “como verás, he guardado los stickers que me has regalado”. “Yo desde 2021 que digo en la red social que es la primera fuerza”, dice Podestá.

Un hombre diferente

“Mi tío abuelo fue el mayor vidente o el mayor profeta que ha existido en la historia. Es mal llamado el Nostradamus argentino porque Nostradamus hizo muy pocas profecías, unas 10 aproximadamente, mientras que mi tío hizo más de 1500 y hasta ahora viene acertando todas. Él arrancó en 1934 la primer psicografía y terminó la última en 1973″, dice, en su departamento de Recoleta, que fue muy visitado por Solari Parravicini (1898-1974) para “tomar el té”. Lo recuerda como una persona “normal”, que a veces contaba cosas paranormales que a la familia no le llamaban la atención, y que incluían temas relacionados con extraterrestres, entre otros.

Ya desde muy chico había algo diferente, cuenta Podestá. “Cuando tenía tres o cuatro años andaba por el jardín en Vicente López hablando con seres invisibles, y su padre, que era psiquiatra, le mandó a hacer un montón de estudios. Resultó que el chico era absolutamente normal”, asegura.

El vidente argentino, que fue Director de Arte del Banco Hipotecario, realizaba psicografías “en un estado de trance”, cuenta. Son dibujos sobre papel con una breve referencia manuscrita que suelen estar sujetos a distintas interpretaciones. “Dibujaba al lado de la cama. Al principio no entendía qué era aquello y rompía las hojas, hasta que un día comprendió que ahí había algo más. Así aparecieron todas las psicografías que están dando vueltas por el mundo”.

Aquí se pasa a otro plano, según Podestá, que no es el del pragmatismo terrenal y que está íntimamente ligado a distintos integrantes de su familia, ella incluída: el mundo de los espíritus al que, dice, están integrados con naturalidad. Volviendo a su tío abuelo, explica entonces que “las psicografías tienen distintos tipos de letra, de acuerdo a la entidad que él incorporaba”.

Se asocia una de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini al atentado a las Torres Gemelas. "Benjamín Solari Parravicini: el Nostradamus de América", Fabio Zerpa

Podestá, quien también asegura tener algunas características de vidente, sobre todo relacionadas con la predicción de números, repasa algunos aciertos de su antepasado. “Él dijo en el año 30 que iban a existir los clones (con esa palabra) y conocemos en 1997 a la oveja Dolly; dijo en el año 30 que el primero en ir al espacio iba a ser un can, y dibujó a la perra Laika, el primer ser vivo en ir al espacio en 1957; habló de que el corazón iba a ser artificial treinta años antes de que fuera una realidad; se anticipó a la televisión, entre muchas otras cosas”. Pero quizás una de sus supuestas predicciones que más llama la atención fue un dibujo que suele asociarse al atentado a las Torres Gemelas y que es de 1939.

El hombre gris y el futuro de la Argentina

Mucho se ha hablado del famoso “hombre gris” al que hace referencia Solari Parravicini, a quien su familia llamaba “Pelón”. Hay un dibujo que hace referencia a que “un hombre humilde para la Argentina llega para gobernar. Él será de casta jóven y desconocida en el ambiente, mas será santo”. Y otro en el que se lee: “El pájaro de luz de la joven argentina iluminará al mundo en caos”.

Dibujo del hombre gris, que asocian con el presidente también por el peinado

Ante la pregunta de si Milei cree que él es el “hombre gris”, Podestá responde: “Yo no sé, yo no hablo eso con él, no te lo puedo decir”. Se nota, en sus palabras, un cuidado extremo sobre el relato de la reunión.

El misterioso hombre gris

“Todo el mundo me pregunta hace años quién es el hombre gris. Varios expresidentes se adjudicaron el mote, pero no fue Menem, ni Kirchner ni Macri. Hay muchas psicografías que hacen referencia a esto. Yo al hombre gris no lo veo como una persona, sino como una masa, es el pueblo. Es la gente que un día se cansa y se levanta. Es la clase media, como predijo Pelón, que busca otra cosa”, interpreta Podestá. “Esa masa humana quiso cambiar a la Argentina, y de ahí surgió el Presidente. Hace cuatro años que veo que es él”, interpreta.

Parravicini Parravicini

También hay una idea de que la Argentina va más allá de sí misma, y que será el refugio de un mundo “herido en los fuegos”. Podestá está convencida, tal como lo expresó su tío abuelo en sus dibujos, que “la Argentina va a ser el mejor país del mundo”. Algo que también suele manifestar el Presidente.

Profecía de Parravicini

Hoy radicada en San Antonio de Areco, augura un futuro excelente para este país y que a Javier Milei las cosas le van a salir bien. Dice que su propia economía no es la mejor, pero que va...Y que jamás lucró ni lucraría con “nada de esto”.

Un cuadro de Parravicini, propiedad de Marcela Podestá, que podría representar un portal hacia el "más allá"