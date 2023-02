Marcelo Balcedo pidió refugio en Uruguay para no ser extraditado a la Argentina

Marcelo Balcedo y su mujer, Paola Fiege, presentaron un pedido para convertirse en refugiados en Uruguay y evitar de ese modo su extradición a la Argentina , donde el sindicalista bonaerense está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Fiege confirmó a El Observador el pedido presentado ante el vecino país, dado a conocer por Telenoche.

El caso Balcedo saltó a los titulares en los primeros días de 2018, cuando un operativo relámpago se desató en la zona de Playa Verde, en la chacra “El Gran Chaparral” de Balcedo. Al amanecer del 4 de enero, el empresario fue detenido junto a su pareja a raíz de una alerta roja de Interpol que se había emitido a pedido del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

De inmediato, generó conmoción el millonario patrimonio en propiedades y autos de lujo del entonces conductor del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), un gremio pequeño en el universo sindical de la provincia. En cuestión de horas, la Justicia detectó 19 propiedades a nombre del titular del Soeme, muchas de ellas en lugares exclusivos, como las playas de Uruguay, Cariló, Puerto Madero o el country “Abril”. También 38 vehículos, la mayoría de alta gama. Todo ello sin contar los casi US$7 millones en efectivo encontrado en cofres de seguridad y una sucesión hereditaria.

Una de las chacras de Balcedo en Uruguay Archivo

En marzo de 2018, la jueza uruguaya María Helena Maynard falló en favor de extraditar a Balcedo y Fiege a la Argentina, pero el proceso quedó a la espera de que la pareja cumpliera primero las condenas que recibieron por parte de la Justicia del vecino país. En 2020, luego de un proceso abreviado, Balcedo fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión, y a su esposa Fiege le dieron tres años. Una parte del plazo lo cumplió en la cárcel, otro tiempo en prisión domiciliaria y el resto en libertad vigilada, que es la fase que atraviesa actualmente . La condena fue por los delitos de lavado de activos , un delito continuado de contrabando y tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

En diálogo con El Observador, Fiege sostuvo que pidieron el refugio porque el juez Kreplak “no es imparcial” y que tiene “un encono personal con Balcedo”. Pero no se detuvo allí, postuló que la detención de Balcedo no tiene que ver con su inexplicable fortuna, sino por las “investigaciones” del diario Hoy, de La Plata, ligado al clan Balcedo.

Marcelo Balcedo junto a su esposa, Paola Fiege Archivo

La mujer dio otro paso más y vinculó al juez Kreplak con la “gestapo antisindical”, a la que definió como “una acción coordinada y organizada de persecución judicial penal a dirigentes sindicales con el objetivo de armar causas penales para que vayan a prisión”. Señaló que esa acción está integrada por políticos macristas, jueces e integrantes de cámaras empresariales argentinas.

La mujer obvió que Kreplak fue mirado siempre con desconfianza por el macrismo, que lo identificó con el kirchnerismo. De hecho, su hermano menor, Nicolás Kreplak, actual ministro de Salud de Axel Kicillof, es uno de los referentes de La Cámpora.

“Todos estos motivos hacen que pidamos el refugio. El juez no es imparcial. A nosotros nos encantaría responder a nuestro país pero no si no hay un Estado de Derecho, si nos inventan una causa. Nosotros no estamos ni siquiera procesados en Argentina”, aseguró Fiege, en otro tramo de su diálogo con El Observador.

No es el primer giro insólito del caso Balcedo. El año pasado, el sindicalista pasó de imputado a demandante: denunció al Estado uruguayo y reclamó un resarcimiento de 22 millones dólares. Balcedo se mostró convencido de que jueces y fiscales de Argentina y Uruguay le armaron una causa y sobre el acuerdo en el que se declaró culpable, dijo que lo hizo forzado.

La lujosa chacra en la que detuvieron al gremialista Marcelo Balcedo, vista desde un drone (2019)

LA NACION