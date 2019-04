Marcelo Longobardi, sobre el libro de Cristina Kirchner: "Es una porquería"

Marcelo Longobardi Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Las opiniones sobre "Sinceramente", el libro autobiográfico de Cristina Kirchner, se siguen sumando y el que no tuvo las mejores palabras para el manuscrito de la exmandataria fue el periodista Marcelo Longobardi que tildó de "porquería" a las memorias de la actual senadora.

En su programa radial Cada mañana, por radio Mitre, el periodista comenzó diciendo: "La política está hoy en día girando alrededor del libro de la señora de Kirchner. Todo el mundo supone que como consecuencia del impacto del libro, la candidatura de Cristina Kirchner está prácticamente lanzada".

Luego del análisis contó que había podido leer "algunos pasajes" de las 594 páginas que tiene Sinceramente y no dudó en expresar su lapidaria opinión. "No sé si la palabra es terrible, el libro es una porquería. Es un testimonio menor. Lo digo de verdad, mirá que yo no soy tan agresivo con mis comentarios", dijo.

En la misma línea de críticas, siguió: "Es un libro de cualquier cosa, un rejuntado de un disparate tras otros. Una cosa enloquecida, ilegible. Qué voy a hacerle, yo tengo la obligación de comentarles".

"El libro es imposible, es cualquier cosa. -agregó Longobardi acerca de la publicación de Cristina-. Difícilmente pueda llamarse a eso libro de un ex presidente de un país, que no hace más que degradar el papel de un ex presidente. Es una vergüenza para la institución de la presidencia de la nación".

"Que un libro de la calidad de este libro de la calidad de"Sinceramente" influya en los mercados, está hablando de la inconsistencia de la conducción general de la Argentina", sentenció el periodista en su editorial.

El libro de la expresidente y actual senadora nacional Cristina Kirchner salió a la venta el pasado 25 de abril y se agotó a las pocas horas. Sus páginas, en los que habla desde temas políticos hasta cuestiones familiares, despertó el interés tanto de los seguidores de la exmandataria como de los que se encuentran en la vereda política opuesta.