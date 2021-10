Marcelo Tinelli apuntó contra el Gobierno por el conflicto con los mapuches: “Protejamos la Patagonia de vándalos”

Bajo el lema “ protejamos la Patagonia de vándalos ” el conductor televisivo Marcelo Tinelli se sumó a las voces que piden una mayor intervención del gobierno nacional en Río Negro, donde se recrudeció el conflicto con las comunidades mapuches en este último mes.

El empresario oriundo de Bolívar compartió en su cuenta de Twitter una petición para recolectar firmas con el fin de “exigirle al Ministerio de Seguridad de la Nación que actúe en defensa de los pobladores de inmediato” y los etiquetó al presidente Alberto Fernández y al jefe de esa cartera, Aníbal Fernández.

Ese pedido en la plataforma Change.org que pasado el mediodía estaba a punto de alcanzar las 50.000 adhesiones fue cargado por la usuaria Claudia Slutzky. “Me llamo Claudia y estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. La Patagonia está en peligro por los actos de vandalismo y usurpación de pseudomapuches que ponen en peligro personas, animales y bienes”, comienza el posteo.

“Los habitantes están indefensos ante ataques de personas que actúan con total impunidad. El Estado nacional y los Estados provinciales tienen la obligación de actuar en defensa de los pobladores que habitan nuestros suelos, que con trabajo y esfuerzo han levantado sus casas y que estos vándalos destruyen en nombre de no sabemos qué oscuros propósitos . No seamos indiferentes, exijamos que esto se frene ya porque ya estamos llegando tarde”, continúa la usuaria.

En el final del escrito que compartió Tinelli, se consigna: “La Patagonia nos necesita, los pobladores están desesperados y no podemos quedar indiferentes , la indiferencia es complicidad. Cada firma que sumemos dará visibilidad a este problema que angustia a nuestros compatriotas y devasta nuestros territorios. ¡Gracias por no ser indiferente!”.

Tinelli, que tuvo buena sintonía con el gobierno nacional durante el inicio de la gestión de Fernández y que fue convocado en ese entonces a participar de la Mesa Contra el Hambre, ya había sido crítico de la administración del Frente de Todos luego de la intervención del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en una audiencia donde Facundo Jones Huala pidió sin éxito la libertad condicional. El funcionario hoy negó ante LA NACION haber defendido al líder mapuche.

“ No puedo creer que este gobierno defienda a este violento que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas. Bah, en realidad todo lo que dicen después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas”, escribió Tinelli en Twitter al respecto.

Después de esa audiencia -de la que Bielsa participó por una cuestión de facultades, según lo que expresó hoy- el Club Andino Piltriquitrón de El Bolson fue escenario de un incendio intencional donde se encontraron carteles intimidatorios contra autoridades provinciales, el tercer ataque de este tipo en lo que va del mes. Antes, habían sido quemados un centro de informe turístico sin inaugurar y un campamento de Vialidad provincial, en dos episodios que fueron reivindicados por grupos mapuches.

Ante los pedidos de envíos de fuerzas federales adicionales que realizó la gobernadora Arabela Carreras y la concreción de esos requerimientos de parte de la Nación -entre reticencias y versiones cruzadas-, ayer el Presidente se comunicó con la mandataria rionegrina y de acuerdo a los trascendidos hubo una voluntad de colaboración mutua.