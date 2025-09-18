Marcha federal universitaria: así se vivió la movilización en las principales ciudades del interior del país

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario y a la de emergencia pediátrica, en una jornada marcada por la tercera Marcha Federal Universitaria de 2025. La movilización se replicó en Rosario, Córdoba, Mar del Plata y otras ciudades del país, con masivas convocatorias en defensa de la educación y la salud pública.

En Córdoba, miles de personas se concentraron desde el mediodía frente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en Ciudad Universitaria. Según informó La Voz, la movilización comenzó alrededor de las 14 horas, cuando la columna dio una vuelta a la Plaza España y avanzó por avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la calle Trejo, frente al Arzobispado, donde se realizó el acto central.

Los cálculos de asistencia variaron según las fuentes. La Policía provincial habló de unas 18.000 personas, mientras que la UNC estimó más de 100.000. En cualquier caso, las imágenes mostraban una multitud que ocupaba toda la avenida Hipólito Yrigoyen entre Plaza España y calle Trejo. Durante la concentración, el rector de la UNC, Jhon Boretto, sostuvo que la ley de Financiamiento Universitario resulta clave para recomponer la pérdida sufrida en salarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.

Córdoba se sumó a la marcha federal universitaria. Ramiro Pereya - La Voz

En Rosario, la movilización se realizó desde la Plaza San Martín hasta Puerto Joven. Según informó Rosario3, en plena marcha por la calle Santa Fe los manifestantes se detuvieron para escuchar el resultado de la votación en Diputados, que confirmó el rechazo al veto presidencial. La jornada, que se había convocado a las 16 horas, culminó cerca de las 18 con un acto en los galpones del río, sobre avenida Belgrano 950.

En tanto, en Mar del Plata, las columnas estudiantiles se reunieron en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, indicó 0223. Desde ese punto, los participantes de la marcha avanzaron por la avenida Independencia hasta llegar a la esquina de Luro. “Por la educación y la salud” fue la consigna central que llevó la convocatoria.

Rosario fue una de las ciudades en las que tuvo lugar una movilización en rechazo al veto de Milei vinculado al financiamiento universitario. Alan Monzón - Rosario3

La protesta se enmarcó en la tercera Marcha Federal Universitaria realizada durante la presidencia de Javier Milei y tuvo su cierre en el Monumento a San Martín, donde se desarrolló el acto principal de la convocatoria.

En paralelo, la ciudad de Buenos Aires también fue escenario de una multitudinaria concentración frente al Congreso. Desde el mediodía, agrupaciones estudiantiles, sindicatos, partidos de la oposición y organizaciones sociales ocuparon las calles adyacentes al Parlamento mientras se desarrollaba la sesión. La Plaza del Congreso se llenó de pasacalles y banderas, y las columnas partieron desde distintos puntos de la ciudad, como Plaza Houssay, la sede nacional de la UCR y la Avenida de Mayo.

Las movilizaciones se desarrollaron en simultáneo a la sesión en Diputados. En las principales ciudades del país se sucedieron actos con fuerte presencia de la comunidad universitaria y consignas en defensa de la educación y la salud pública. Las imágenes mostraron banderas de centros de estudiantes, sindicatos docentes, agrupaciones sociales y partidos políticos, que en cada distrito buscaron reforzar el reclamo por el financiamiento educativo.