El órgano más misterioso del cuerpo podría cumplir un papel clave en la longevidad y el cáncer

WASHINGTON.- Durante décadas, un órgano misterioso de dos lóbulos, ubicado detrás del esternón, fue pasado por alto por la mayoría de los médicos, que lo consideraban una masa en gran medida inútil durante buena parte de la vida humana: el timo.

Los antiguos griegos postulaban que este nódulo de tejido podía ser la sede del alma. A comienzos de la década de 1960, un premio Nobel lo desestimó como un simple cementerio de células, “un accidente evolutivo sin mayor importancia”. Hoy, los científicos saben que el timo cumple un papel esencial en la conformación de un sistema inmunológico funcional durante la infancia, pero luego comienza a encogerse con rapidez hasta volverse obsoleto en la pubertad.

Ahora, una serie de investigaciones está reformulando el lugar del timo, que pasa de ser un actor secundario a un potente regulador del envejecimiento y de la salud inmunológica a lo largo de toda la vida.

Los estudios destacan el papel clave que podría cumplir en la longevidad, así como en la protección frente al cáncer, las enfermedades autoinmunes y el riesgo cardiovascular. Ese trabajo despertó interés en encontrar formas de rejuvenecer el timo, ralentizar su deterioro y comprender mejor su función.

“Se daba completamente por sentado que el timo iba a volverse irrelevante”, dijo Hugo Aerts, director del Programa de Inteligencia Artificial en Medicina de Mass General Brigham. En estudios publicados en Nature, Aerts y sus colegas descubrieron que las personas con un timo más sano tenían menos probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón o de morir por enfermedades cardíacas, o por cualquier causa. También respondían mejor a los tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer.

Persisten preguntas clave: ¿es el timo el motor de estos mejores resultados de salud o un indicador indirecto de un mejor estado general? ¿Por qué su declive varía entre distintas personas y puede ralentizarse o detenerse? Y, quizás la más básica: ¿por qué llevó tanto tiempo volver a poner al timo bajo la lupa?

Un estudio histórico accidental

El estudio que puso al timo bajo una nueva luz comenzó de manera casual.

Kameron Kooshesh, un estudiante de medicina en el laboratorio de David Scadden en el Hospital General de Massachusetts y el Instituto de Células Madre de Harvard, estaba interesado en comprender el papel del timo en una población acotada: adultos que habían recibido trasplantes de médula ósea. A medida que esos pacientes reconstruyen sus defensas inmunológicas, los investigadores sabían que el timo cumple un rol similar al que desempeña en la infancia.

Entonces llegó el covid y paralizó todo. El equipo viró hacia un experimento que podía realizarse de forma remota y amplió la pregunta de investigación: ¿qué sugerían los registros médicos de adultos a los que se les había extirpado quirúrgicamente el timo acerca de su salud general?

Los hallazgos sorprendieron al equipo. En los cinco años posteriores a la extirpación del timo, esas personas tenían más del doble de probabilidades de morir por cualquier causa que un grupo comparable que se había sometido a cirugías cardíacas o torácicas, pero conservaba el órgano. Quienes no tenían timo también presentaban el doble de probabilidades de desarrollar cáncer. Al limitar el análisis a personas que no tenían problemas del sistema inmunológico antes de la cirugía, los investigadores advirtieron que quienes carecían del timo eran más propensos a enfermedades autoinmunes.

“Francamente, pensaba que era más una forma de mantener activo a mi estudiante durante el covid y no creía que fuera a mostrar demasiado”, dijo Scadden. “Todos quedamos impactados. Esto tiene un impacto enorme, no solo en las cuestiones que nos preocupaban, sino también en la mortalidad por todas las causas”.

Los resultados se publicaron en 2023 en el New England Journal of Medicine, junto con un artículo de perspectiva que definió el trabajo como una “investigación pionera”.

Un órgano de la infancia

En los anales de la anatomía humana, el timo fue un territorio relativamente poco explorado durante gran parte de la historia médica. Los médicos suelen describirlo como el último órgano importante cuya función fue descubierta. Puede extirparse mediante un procedimiento llamado timectomía, que se realiza por diversos motivos, incluso para facilitar el acceso al corazón. Hasta donde se sabía, esas personas evolucionaban bien.

“Estas son señales muy sutiles. No es como si extirpáramos el corazón y el paciente muriera”, explicó Aerts.

Recién en la década de 1960 los investigadores comenzaron a reconstruir el papel fundamental que cumple el timo durante la infancia.

El timo educa a las células inmunitarias conocidas como células T (la “T” es por thymus), enseñándoles cómo defenderse de virus y otros patógenos y cómo evitar atacar el tejido sano. Los niños que nacen sin timo sufren graves problemas inmunológicos y mueren si no reciben un trasplante.

Las células T “salen de la médula ósea, migran hacia este órgano y, al principio, atraviesan una especie de escuela; yo la llamo jardín de infantes o preescolar. Allí logran proliferar y expandirse de manera significativa”, explicó Andri Lemarquis, médico y científico enfocado en la restauración del timo en City of Hope, un centro de investigación y tratamiento del cáncer. “Después llegan a la universidad y son eliminadas. No queremos que ninguna de ellas ataque a nuestro propio cuerpo”.

El timo es una de las razones clave por las que el sistema inmunológico no se descontrola y ataca a las propias células, lo que los inmunólogos llaman “autotolerancia”.

Sin embargo, durante la adolescencia comienza a transformarse en tejido graso. Durante años, muchos médicos lo consideraron un órgano en gran medida vestigial durante la mayor parte de la vida humana.

Ilustración de la salud del timo, es decir, un indicador de la funcionalidad del timo basado en imágenes y tres ejemplos representativos de individuos con salud del timo alta, media o baja Nature

Reconsiderar y regenerar el timo

El renovado interés en el timo lo vincula con una amplia gama de resultados en la salud.

El equipo de Aerts abordó este fenómeno mediante el uso de inteligencia artificial para detectar patrones en grandes bases de datos de largo plazo destinadas al seguimiento de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Como parte de sus controles de salud, a miles de personas se les habían realizado tomografías computadas que permitían visualizar el timo. El equipo desarrolló así una puntuación general de salud del timo y luego buscó correlaciones en los registros médicos de esas personas a lo largo de los años.

Descubrieron que un timo sano predecía buenos resultados de salud según un amplio conjunto de criterios. En una de las bases analizadas, las personas con una puntuación más alta tenían menos probabilidades de morir por cualquier causa durante los 12 años siguientes. También presentaban menos riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o de morir por enfermedades cardíacas.

De manera llamativa, detectaron además que quienes tenían timos más sanos respondían mejor a los tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer, que activan el sistema inmunológico para atacar tumores, pero no funcionan en todos los pacientes.

La nueva investigación no puede afirmar que el timo sea la causa directa de esos mejores resultados de salud, pero abre nuevas líneas de investigación.

Para algunos especialistas, este interés renovado llega con demora.

“¡Finalmente, la gente se da cuenta de que el timo es un órgano importante!”, dijo Paola Bonfanti, bióloga celular del Instituto Francis Crick y profesora en el University College de Londres, fascinada desde hace años por una paradoja del timo: tiene una enorme capacidad de regeneración, pero al mismo tiempo es uno de los órganos que envejece más rápido.

“Contiene células madre equivalentes a las de nuestra piel, y nosotros generamos piel nueva cada tres semanas”, explicó.

Bonfanti trabaja en la construcción de un timo humano en el laboratorio. A largo plazo, espera que sea posible diseñar un timo a partir de un donante de órganos, para ayudar a personas trasplantadas a tolerar un nuevo órgano sin necesidad de tomar fuertes medicamentos antirrechazo. Esos fármacos protegen al órgano trasplantado del ataque del sistema inmunológico, pero tienen numerosos efectos secundarios.

También le interesa explorar si existen formas de ralentizar el deterioro natural del timo. Ese trabajo podría tener múltiples aplicaciones: desde el tratamiento de enfermedades autoinmunes hasta la mejora de la respuesta a las vacunas con el envejecimiento o una mayor eficacia de las inmunoterapias contra el cáncer.