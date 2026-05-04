Confirman que hay un argentino entre los pasajeros del crucero varado por un brote de hantavirus

Entre los pasajeros del MV Hondius, la embarcación neerlandesa que enfrenta un brote de hantavirus, hay al menos un ciudadano argentino a bordo. Así lo confirmó el último comunicado oficial difundido por la operadora, Oceanwide Expeditions, en medio de la complicada situación sanitaria que afecta al buque, que zarpó el 20 de marzo de Ushuaia y ahora se encuentra varado frente a Cabo Verde.

Los últimos datos médicos que fueron difundidos aseguran que hasta ahora seis personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad, de las cuales tres fallecieron, una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica y dos continúan a bordo, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así está el barco en Cabo Verde

La presencia de un pasajero argentino en el barco surge del desglose de nacionalidades del total de los pasajeros. En total son 149 personas de 23 países distintos. Si bien no se difundieron detalles sobre la identidad del argentino ni sobre su estado de salud, su presencia lo incluye dentro del grupo de pasajeros alcanzados por las medidas de control, monitoreo médico y eventuales definiciones sobre evacuaciones o desembarcos, que continúan sujetas a la autorización de las autoridades locales.

Un resumen de los hechos

En ese contexto, la situación sanitaria a bordo continúa siendo crítica. El último comunicado de la operadora reconstruyó un cronograma preciso de los hechos. Detalla que el 11 de abril murió un pasajero neerlandés en el barco sin que pudiera determinarse la causa, y su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en la isla de Santa Elena, acompañado por su esposa para su repatriación.

Días después, el 27 de abril, se informó que su esposa, también de nacionalidad neerlandesa, había enfermado durante el viaje de regreso y fallecido posteriormente, sin que hasta el momento se haya confirmado el motivo de su muerte.

Ese mismo 27 de abril, otro pasajero, de nacionalidad británica, se enfermó gravemente, fue evacuado a Sudáfrica y actualmente permanece internado en estado crítico pero estable en terapia intensiva en Johannesburgo, donde se le detectó una variante de hantavirus. El 2 de mayo se registró una tercera muerte a bordo, correspondiente a un pasajero alemán, cuya causa aún no fue determinada. Su cuerpo aún continúa dentro del buque

Varados y aislados

El parte de la compañía detalló, a su vez, que hay dos tripulantes con síntomas respiratorios agudos —uno leve y otro grave—, de nacionalidad británica y neerlandesa, que requieren atención médica urgente y cuya evacuación todavía no pudo concretarse.

Hasta ahora no se confirmaron otros casos sintomáticos en el barco ni tampoco se detectó hantavirus en las personas que continúan a bordo con necesidad de asistencia, por lo que el único caso confirmado es el del pasajero evacuado a Sudáfrica. Tampoco se estableció un vínculo directo entre el virus y las tres muertes, por lo que la causa exacta de los fallecimientos sigue bajo investigación.

El crucero permanece frente a Cabo Verde sin autorización para el desembarco, lo que también impide por el momento las evacuaciones médicas y la realización de controles sanitarios completos, pese a que autoridades locales ya subieron a bordo para evaluar la situación.

En paralelo, se avanza en la organización de posibles repatriaciones médicas —incluida la de los dos pacientes sintomáticos y el traslado del cuerpo junto a un acompañante sin síntomas—, en coordinación con autoridades neerlandesas, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el RIVM, embajadas y cancillerías. También se analiza la posibilidad de redirigir el barco hacia Las Palmas o Tenerife, en las Islas Canarias, como puntos alternativos para el desembarco y la atención médica.

A bordo se mantienen estrictas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y monitoreo médico permanente, mientras todos los pasajeros fueron informados de la situación y reciben asistencia.

La embarcación transporta 149 personas de 23 nacionalidades: entre los pasajeros hay 19 del Reino Unido, 17 de Estados Unidos, 13 de España, 8 de Países Bajos, 7 de Alemania (incluido uno de los fallecidos), 5 de Francia, 4 de Canadá, 4 de Australia, 3 de Turquía, 2 de Bélgica, 2 de Irlanda y uno de Grecia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina; en la tripulación predominan 38 filipinos, junto con 5 neerlandeses y 5 ucranianos, 4 británicos, 2 indios y un representante de España, Alemania, Polonia, Rusia, Portugal, Montenegro y Guatemala. Mientras tanto, la compañía mantiene contacto con los afectados y sus familias y continúa recabando información para definir los próximos pasos, a la espera de nuevas autorizaciones y actualizaciones oficiales.

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