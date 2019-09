Marcha por la desaparición de López

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2019

LA PLATA.- La desaparición de Jorge Julio López, no es sólo física: está ausente también de la agenda de la dirigencia política. Pero su huella no se desvanece: ahora se lo busca entre los registros de NN, en el ámbito de la justicia. "La justicia no ha hecho bien las cosas, lamentablemente", dijo ayer el hijo del testigo desaparecido, Rubén López a La Nacion.

Familiares, amigos y organismos de derechos humanos que mantienen vivo el reclamo por su aparición con vida, marcharon ayer en tres movilizaciones simultáneas por la región, a 13 años desde que fue visto por última vez.